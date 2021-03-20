Ольга Сумская рассказала о самых дорогих подарках поклонников

Актриса Ольга Сумская вспомнила о том, какие презенты получала от мужчин.

Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская призналась, что у нее никогда не было тайных романов с влиятельными мужчинами, однако подарки от них она получала в качестве знаков внимания.

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Так, в программе «Позаочi» Сумская вспомнила об одном из самых дорогих презентов от поклонника. По словам звезды, однажды после спектакля ей принесли в гримерку букет и маленькую коробочку, в которой были серьги с бриллиантами. Позже Ольга выяснила, что щедрый подарок был от известного политика, однако его имя актриса решила не разглашать. Также Сумская рассказала, что иногда за ней присылали личные самолеты богатые заказчики.

«Были случаи, когда за мной присылали частные самолеты. Но это когда я была ведущей того или иного мероприятия и так получалось, что у меня концерты были в один и тот же день на востоке и на западе страны. Естественно, я не успевала. Тогда заказчик, который мне симпатизировал, присылал за мной свой личный самолет. Это и спровоцировало слухи и фантазии журналистов о романе между нами», - поделилась кинозвезда.

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