Меган Маркл повторила свадебный образ принцессы Лихтенштейна

Пользователи Сети заметили, что свадебное платье Меган Маркл очень похоже на подвенечный наряд первой темнокожей европейской принцессы.

Прошло почти три года с церемонии бракосочетания бывшей звезды сериала «Форс-мажоры», американской и канадской актрисы Меган Маркл с британским принцем Гарри. Многие невесты по всему миру продолжают повторять свадебный образ герцогини Сассекской. Но как выяснилось, и сама Маркл вдохновлялась подвенечным нарядом одной из принцесс.

Свадебное платье Меган Маркл Getty images

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Пользователи Сети заметили, что свадебный наряд Меган уж очень напоминает подвенечное платье первой чернокожей принцессы Европы – Анжелы Лихтенштейнской, которая родилась в Перу, а в 5-летнем возрасте перебралась в США. В начале 2000 года Анжела (в девичестве Браун) вышла замуж за принца Максимилиана, второго сына нынешнего князя Лихтенштейна Ганса-Адама II.

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На торжестве Анджела появилась в белом лаконичном платье с вырезом «лодочка», тиаре и белой фате. Дизайн скромного наряда невеста придумала сама. А спустя 18 лет в похожем платье от бренда Givenchy вышла замуж Меган Маркл.

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