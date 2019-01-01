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Меган Маркл повторила свадебный образ принцессы Лихтенштейна

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Пользователи Сети заметили, что свадебное платье Меган Маркл очень похоже на подвенечный наряд первой темнокожей европейской принцессы.
Меган Маркл повторила свадебный образ принцессы Лихтенштейна
Меган Маркл повторила свадебный образ принцессы Лихтенштейна
Getty images

Прошло почти три года с церемонии бракосочетания бывшей звезды сериала «Форс-мажоры», американской и канадской актрисы Меган Маркл с британским принцем Гарри. Многие невесты по всему миру продолжают повторять свадебный образ герцогини Сассекской. Но как выяснилось, и сама Маркл вдохновлялась подвенечным нарядом одной из принцесс.

Свадебное платье Меган Маркл
Свадебное платье Меган Маркл
Getty images

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Пользователи Сети заметили, что свадебный наряд Меган уж очень напоминает подвенечное платье первой чернокожей принцессы Европы – Анжелы Лихтенштейнской, которая родилась в Перу, а в 5-летнем возрасте перебралась в США. В начале 2000 года Анжела (в девичестве Браун) вышла замуж за принца Максимилиана, второго сына нынешнего князя Лихтенштейна Ганса-Адама II.

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На торжестве Анджела появилась в белом лаконичном платье с вырезом «лодочка», тиаре и белой фате. Дизайн скромного наряда невеста придумала сама. А спустя 18 лет в похожем платье от бренда Givenchy вышла замуж Меган Маркл.

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Теги: Меган Маркл, принцесса Анжела, свадебное платье, королевская семья
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Источник: ivonа bigmir)net

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