Олю Полякову запечатлели в объятиях Олега Винника
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена в компании коллеги по шоу-бизнесу – Олега Винника. Артистка прильнула к известному певцу и мило улыбнулась в камеру, в то время как Винник приобнял звезду одной рукой и томно посмотрел в камеру.
Звездный снимок произвел настоящий фурор в Сети, ведь поклонники не ожидали увидеть знаменитостей вместе, и не скрыли свой восторг, рассыпавшись в комплиментах:
«Шикарно смотритесь, просто шедевр 😍».
«Очень красивые!❤️»
«Главные блондины украинской эстрады».
«Вот это парочка!»
Не прошла мимо и старшая дочь Поляковой, которая откровенно заявила, что мужу Ольги такой снимок не понравится:
«Папе это не понравится».
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