Олю Полякову запечатлели в объятиях Олега Винника

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Оля Полякова и Олег Винник instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена в компании коллеги по шоу-бизнесу – Олега Винника. Артистка прильнула к известному певцу и мило улыбнулась в камеру, в то время как Винник приобнял звезду одной рукой и томно посмотрел в камеру.

Звездный снимок произвел настоящий фурор в Сети, ведь поклонники не ожидали увидеть знаменитостей вместе, и не скрыли свой восторг, рассыпавшись в комплиментах:

«Шикарно смотритесь, просто шедевр 😍». «Очень красивые!❤️» «Главные блондины украинской эстрады». «Вот это парочка!»

Не прошла мимо и старшая дочь Поляковой, которая откровенно заявила, что мужу Ольги такой снимок не понравится:

«Папе это не понравится».

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