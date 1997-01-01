Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Олю Полякову запечатлели в объятиях Олега Винника

Комментариев: 0
Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Оля Полякова и Олег Винник
Оля Полякова и Олег Винник
instagram.com/polyakovamusic

Читай также: Дантес в новом клипе показал, где живет с Надей Дорофеевой

Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена в компании коллеги по шоу-бизнесу – Олега Винника. Артистка прильнула к известному певцу и мило улыбнулась в камеру, в то время как Винник приобнял звезду одной рукой и томно посмотрел в камеру.

Звездный снимок произвел настоящий фурор в Сети, ведь поклонники не ожидали увидеть знаменитостей вместе, и не скрыли свой восторг, рассыпавшись в комплиментах:

«Шикарно смотритесь, просто шедевр 😍».

«Очень красивые!❤️»

«Главные блондины украинской эстрады».

«Вот это парочка!»

Не прошла мимо и старшая дочь Поляковой, которая откровенно заявила, что мужу Ольги такой снимок не понравится:

«Папе это не понравится».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, певица, фото, инстаграм, Олег Винник, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь