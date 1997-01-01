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Дантес в новом клипе показал, где живет с Надей Дорофеевой

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Украинский певец Владимир Дантес порадовал преданных фанатов новой песней и клипом.

Дантес в новом клипе показал, где живет с Надей Дорофеевой
Дантес в новом клипе показал, где живет с Надей Дорофеевой
instagram.com/vladimirdantes

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После длительного затишья Владимир Дантес записал новую песню и снял клип. Видеоработа артиста произвела настоящий фурор в Сети, поскольку была снята в его с Надей Дорофеевой особняке под Киевом. Фанаты постарались рассмотреть стильный интерьер звездного жилья. В кадр попадает спальня звезд, гардероб, кухня, ванная комната и гостиная. А в конце клипа на них ждал неожиданный сюрприз, ведь появилась сама Надя Дорофеева.

Дантес записал песню, рассказывающую про сложные расставания и необдуманные поступки у парикмахеров. По мнению артиста, именно после разрыва отношений появляются мысли кардинально изменить имидж.

Также муж Нади Дорофеевой признался, что написать хит ему помог известный продюсер Потап:

«Песня началась с фразы «забудь все, что было», а потом я пришел на студию к Потапу в MOZGI и мы вместе написали припев. Песня о расставании, о чувствах и действиях девушек, которые после расставания с парнями стригут каре, планируют поменять жизнь или просто танцуют под минимал».

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Теги: Владимир Дантес, клип, видео, певец, инстаграм, новости, дом
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Источник: ivonа bigmir)net

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