46-летняя Ева Лонгория поразила фанатов роскошной фигурой
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Популярная актриса Ева Лонгория на своей странице в Инстаграм опубликовала фото из спортзала. На кадре знаменитость запечатлела себя в топе и лосинах. Спортивный наряд оголил ее стальной пресс и точеные руки и ноги. Волосы артистка собрала в хвост и сделала сдержанный макияж.
Под публикацией Ева призналась, что обожает батут:
«Субботние тренировки лучше с батутом».
Стоит отметить, что Лонгория без стеснения демонстрирует свое лицо без макияжа, а также фигуру в купальнике. К слову, ее данным можно позавидовать, ведь, несмотря на зрелый возраст, она выглядит просто потрясающе.
Поклонники восхитились внешним видом Евы Лонгории, отметив, что годы над ней не властны:
«В прекрасной форме».
«Красивая».
«Удивительная».
«Ты невероятная!»
«Это ты? Ева!»
«Восхитительная Ева».
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