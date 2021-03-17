Американская актриса Ева Лонгория порадовала фанатов своей подтянутой фигурой.

46-летняя Ева Лонгория поразила фанатов роскошной фигурой instagram.com/evalongoria

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Популярная актриса Ева Лонгория на своей странице в Инстаграм опубликовала фото из спортзала. На кадре знаменитость запечатлела себя в топе и лосинах. Спортивный наряд оголил ее стальной пресс и точеные руки и ноги. Волосы артистка собрала в хвост и сделала сдержанный макияж.

Под публикацией Ева призналась, что обожает батут:

«Субботние тренировки лучше с батутом».

Стоит отметить, что Лонгория без стеснения демонстрирует свое лицо без макияжа, а также фигуру в купальнике. К слову, ее данным можно позавидовать, ведь, несмотря на зрелый возраст, она выглядит просто потрясающе.

Поклонники восхитились внешним видом Евы Лонгории, отметив, что годы над ней не властны:

«В прекрасной форме». «Красивая». «Удивительная». «Ты невероятная!» «Это ты? Ева!» «Восхитительная Ева».

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