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46-летняя Ева Лонгория поразила фанатов роскошной фигурой

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Американская актриса Ева Лонгория порадовала фанатов своей подтянутой фигурой.

46-летняя Ева Лонгория поразила фанатов роскошной фигурой
46-летняя Ева Лонгория поразила фанатов роскошной фигурой
instagram.com/evalongoria

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Популярная актриса Ева Лонгория на своей странице в Инстаграм опубликовала фото из спортзала. На кадре знаменитость запечатлела себя в топе и лосинах. Спортивный наряд оголил ее стальной пресс и точеные руки и ноги. Волосы артистка собрала в хвост и сделала сдержанный макияж.

Под публикацией Ева призналась, что обожает батут:

«Субботние тренировки лучше с батутом».

Стоит отметить, что Лонгория без стеснения демонстрирует свое лицо без макияжа, а также фигуру в купальнике. К слову, ее данным можно позавидовать, ведь, несмотря на зрелый возраст, она выглядит просто потрясающе.

Поклонники восхитились внешним видом Евы Лонгории, отметив, что годы над ней не властны:

«В прекрасной форме».

«Красивая».

«Удивительная».

«Ты невероятная!»

«Это ты? Ева!»

«Восхитительная Ева».

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Теги: Ева Лонгория, актриса, фото, инстаграм, фигура, фигура звезд, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.03.2021, 10:09
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гость
Автор доскодрочер выложил очередного бухенвальдского крепыша. Но уже прогресс,что не доски Тодоренко и Никитюк.
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