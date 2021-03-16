Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками семейными снимками.

Надя Дорофеева поразила сходством с молодой мамой instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала милые снимки. На кадрах знаменитость запечатлена со своей мамой-блондинкой Ольгой Дорофеевой. Артистка призналась, что поделилась личными фото в честь Дня рождения родного человека.

“Сегодня особенный день. У самой прекрасной mama.dorofeeva - День Рождения“, - подписала фото звезда.

Поражает внешнее сходство Нади и Ольги: те же носик, скулы и губы.

Надя Дорофеева поразила сходством с молодой мамой instagram.com/nadyadorofeeva

Мама Нади в социальных сетях любит хвастаться отдыхом со звездной дочкой. А поклонники восхищаются редкими кадрами Дорофеевой и ее мамы, осыпая их приятными комплиментами в комментариях:

«Какие две девочки, прекрасные😻😻. Обожаю, когда вместе». «Как похожи! Прекрасны✨». «Оооо, вы такие милые и классные😍❤️». «Хорошенькие такие, и похожи как две капли воды❤️». «Самая лучшая дочь, и самая лучшая мама♥️😻».

Надя Дорофеева поразила сходством с молодой мамой instagram.com/nadyadorofeeva

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