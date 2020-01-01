Американская актриса Рианна порадовала фанатов неожиданной новостью.

Рианна основала новый бренд средств для волос https://www.gettyimages.com/

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Популярная исполнительница Рианна открыла новый бренд – Fenty Hair. Знаменитость решила расширить свою бьюти-империю, и начать заниматься косметикой и аксессуарами для волос, подав заявку о регистрации бренда Fenty Hair. По данным инсайдеров, помимо средств для окрашивания, ухода и укладки волос, артистка планирует запустить линию техники для волос.

Новость о запуске нового бренда стала настоящей неожиданностью для фанатов, ведь недавно компания LVMH закрыла линейку дизайнерской одежды Рианны – Fenty. Однако для грусти нет причин, поскольку продажи ее декоративной косметики идут настолько хорошо, что звезда решила добавить еще и линейку для волос.

Стоит отметить, что дата старта бренда и ценовая политика еще неизвестны.

Рианна основала новый бренд средств для волос https://www.gettyimages.com/

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