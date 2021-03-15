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55-летний Валерий Меладзе станет папой в шестой раз

Комментариев: 2
Жена Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, поделилась с подписчиками радостной новостью.

55-летний Валерий Меладзе станет папой в шестой раз
55-летний Валерий Меладзе станет папой в шестой раз
instagram.com/albinadzhanabaeva

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Популярная исполнительница Альбина Джанабаева на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в черном длинном силуэтном платье, которое подчеркивает ее округлившийся животик. Таким способом артистка решила сообщить, что вскоре они с Валерием Меладзе станут родителями.

Под публикацией Альбина написала так:

«В ожидании ❤️».

Поклонники Джанабаевой не скрыли своего удивления в комментариях, поскольку они даже не догадывались о ее беременности:

«Серьезно? Здорово, а мы в ожидании еще двух, поздравляю, дети – это счастье».

«Правда? Ураа! Поздравляю!»

«Вот это чудо, вот это новость!»

«Мне давно показалось, что лицо изменилось. Здорово, что причина в таком чуде. Поздравляю».

Напомним, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе уже воспитывают двоих общих сыновей - 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Валерий же станет отцом в шестой раз. От предыдущего брака с Ириной Меладзе у певца остались три взрослые дочери — Инга, Софья и Арина.

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Теги: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева беременна от Меладзе, фото, инстаграм, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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ШоколадныйБоx    15.03.2021, 13:21
Оценка:  -22
ШоколадныйБоx
В шестой раз?Смеюсь лёжа!Да у него только у нас в Украине 34842 ребёнка!Больше только у Газмана-старшего,по прозвищу"Секс-есаул".У того в Украине 35285 детей.
гость  (аноним)  15.03.2021, 12:48
Оценка:  0
гость
Рад за ебунов!
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