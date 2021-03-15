55-летний Валерий Меладзе станет папой в шестой раз
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Популярная исполнительница Альбина Джанабаева на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в черном длинном силуэтном платье, которое подчеркивает ее округлившийся животик. Таким способом артистка решила сообщить, что вскоре они с Валерием Меладзе станут родителями.
Под публикацией Альбина написала так:
«В ожидании ❤️».
Поклонники Джанабаевой не скрыли своего удивления в комментариях, поскольку они даже не догадывались о ее беременности:
«Серьезно? Здорово, а мы в ожидании еще двух, поздравляю, дети – это счастье».
«Правда? Ураа! Поздравляю!»
«Вот это чудо, вот это новость!»
«Мне давно показалось, что лицо изменилось. Здорово, что причина в таком чуде. Поздравляю».
Напомним, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе уже воспитывают двоих общих сыновей - 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Валерий же станет отцом в шестой раз. От предыдущего брака с Ириной Меладзе у певца остались три взрослые дочери — Инга, Софья и Арина.
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