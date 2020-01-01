Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками видео с путешествия.

Ани Лорак показала, как провела выходные в Турции instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где показала, как провела выходные в Стамбуле. На кадрах знаменитость прогуливается по городу, дегустирует местные деликатесы и наслаждается солнечной погодой.

Под публикацией Ани Лорак поделилась впечатлениями о пребывании в Турции:

«Удивительный город: теплый, душевный, радушный... Это путешествие было коротким, но очень насыщенным😉».

Также артистка подробно рассказала, чем занималась в крупнейшем городе Турции:

«Мой бессменный план в Стамбуле:

- начать день с чашечки фирменного турецкого кофе;

- побаловать себя местными сладостями;

- во время прогулки старым городом попробовать турецкую лепешку😉».

Поклонники восхитились милым видеороликом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Это видео очень подняло настроение! 😻» «Красавица❤️😍 Рада,что Вы так прекрасно проводите время, Каролиночка!😍» «Турция вам прямо очень к лицу, Каролиночка, ведь вы такая яркая❣️». «Вы как солнышко, прям сливаетесь с ним. Такая же солнечная, радостная, яркая вы».

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