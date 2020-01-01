Ани Лорак показала, как провела выходные в Турции
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где показала, как провела выходные в Стамбуле. На кадрах знаменитость прогуливается по городу, дегустирует местные деликатесы и наслаждается солнечной погодой.
Под публикацией Ани Лорак поделилась впечатлениями о пребывании в Турции:
«Удивительный город: теплый, душевный, радушный... Это путешествие было коротким, но очень насыщенным😉».
Также артистка подробно рассказала, чем занималась в крупнейшем городе Турции:
«Мой бессменный план в Стамбуле:
- начать день с чашечки фирменного турецкого кофе;
- побаловать себя местными сладостями;
- во время прогулки старым городом попробовать турецкую лепешку😉».
Поклонники восхитились милым видеороликом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Это видео очень подняло настроение! 😻»
«Красавица❤️😍 Рада,что Вы так прекрасно проводите время, Каролиночка!😍»
«Турция вам прямо очень к лицу, Каролиночка, ведь вы такая яркая❣️».
«Вы как солнышко, прям сливаетесь с ним. Такая же солнечная, радостная, яркая вы».
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