Ольга Фреймут посоветовала, как правильно фотографироваться
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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость запечатлена, сидя на стуле, в расстегнутой рубашке и джинсах. Образ звезда дополнила распущенными волосами, сдержанным макияжем и дерзким взглядом.
Под публикацией Ольга посоветовала фанатам, как правильно нужно фотографироваться:
«✨Уникайте селфі, ну хіба ви сама на говерлі і вас нікому сфотографувати.
✨Не фотографуйтеся в церкві, під час вистав у театрі, на похороні.
✨Не фотографуйтеся на місці аварій та там, де людям погано.
✨Якщо в гостях, спитайте дозволу, чи можна виставляти фото з чужого дому.
✨Не фотографуйтеся з тими, хто програє на вашому фоні.
✨Не фотографуйтеся в небезпечних місцях
✨Перш ніж публікувати світлину, подумайте, як на неї відреагує найавторитетніша людина у вашому житті».
Поклонники поблагодарили Ольгу Фреймут за ценные рекомендации:
«Было полезно, спасибо!»
«Невероятная!»
«Умная и красивая женщина».
«Супер советы! Очень интересно!»
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