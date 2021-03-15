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Ольга Фреймут посоветовала, как правильно фотографироваться

Комментариев: 1
Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками рекомендациями.

Ольга Фреймут посоветовала, как правильно фотографироваться
Ольга Фреймут посоветовала, как правильно фотографироваться
instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость запечатлена, сидя на стуле, в расстегнутой рубашке и джинсах. Образ звезда дополнила распущенными волосами, сдержанным макияжем и дерзким взглядом.

Под публикацией Ольга посоветовала фанатам, как правильно нужно фотографироваться:

«✨Уникайте селфі, ну хіба ви сама на говерлі і вас нікому сфотографувати.

✨Не фотографуйтеся в церкві, під час вистав у театрі, на похороні.

✨Не фотографуйтеся на місці аварій та там, де людям погано.

✨Якщо в гостях, спитайте дозволу, чи можна виставляти фото з чужого дому.

✨Не фотографуйтеся з тими, хто програє на вашому фоні.

✨Не фотографуйтеся в небезпечних місцях

✨Перш ніж публікувати світлину, подумайте, як на неї відреагує найавторитетніша людина у вашому житті».

Поклонники поблагодарили Ольгу Фреймут за ценные рекомендации:

«Было полезно, спасибо!»

«Невероятная!»

«Умная и красивая женщина».

«Супер советы! Очень интересно!»

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Теги: Ольга Фреймут, телеведущая, фото, инстаграм, совет, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.03.2021, 16:21
Оценка:  0
гость
Да, блин, кто это??? Раньше были советы от Супрун. БМ ну выкладывайте просто новости!
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