Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками рекомендациями.

Ольга Фреймут посоветовала, как правильно фотографироваться instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость запечатлена, сидя на стуле, в расстегнутой рубашке и джинсах. Образ звезда дополнила распущенными волосами, сдержанным макияжем и дерзким взглядом.

Под публикацией Ольга посоветовала фанатам, как правильно нужно фотографироваться:

«✨Уникайте селфі, ну хіба ви сама на говерлі і вас нікому сфотографувати. ✨Не фотографуйтеся в церкві, під час вистав у театрі, на похороні. ✨Не фотографуйтеся на місці аварій та там, де людям погано. ✨Якщо в гостях, спитайте дозволу, чи можна виставляти фото з чужого дому. ✨Не фотографуйтеся з тими, хто програє на вашому фоні. ✨Не фотографуйтеся в небезпечних місцях ✨Перш ніж публікувати світлину, подумайте, як на неї відреагує найавторитетніша людина у вашому житті».

Поклонники поблагодарили Ольгу Фреймут за ценные рекомендации:

«Было полезно, спасибо!» «Невероятная!» «Умная и красивая женщина». «Супер советы! Очень интересно!»

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