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Ест блины с шоколадом: Настя Каменских больше не придерживается диет

Комментариев: 1
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Настя Каменских больше не придерживается диет
Настя Каменских больше не придерживается диет
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена с блинами, сидя за обеденным столом. Стоит отметить, что на лице у артистки нет ни капли макияжа, а ее волосы собраны в высокий пучок.

По словам Каменских, в последний раз она готовила блинчики несколько лет назад:

«Так выглядит мое «иногда можно» 😅.
Ведь до этого последний раз готовила и ела блинчики несколько лет назад.
Мне кажется, все их любят. И я не исключение! Поэтому сегодня у меня cheat day 😋».

Также певица призналась, что больше не придерживается строгих диет и иногда позволяет себе кушать неполезную пищу:

«А вообще я рада, что я пришла к тому, что я могу более мягко и расслабленно относиться к ограничениям в питании, которые я раньше себе практически не позволяла. Теперь я с большей легкостью позволяю себе cheat days, а иногда даже и cheat hours😂».

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Теги: Настя Каменских, певица, фото, инстаграм, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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ParisMA  (аноним)  15.03.2021, 12:16
Оценка:  0
ParisMA
она просто сфоткалась с блинами! столько труда вложить в ФЕГУРУ шоп ффсё прасрать ? в прямом и переносном...? неа НЕ ВЕРЮ!
shk67    15.03.2021, 11:49
Оценка:  +1
shk67
Да пох на нее. Мартышка и шоколад.
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