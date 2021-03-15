Ест блины с шоколадом: Настя Каменских больше не придерживается диет

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Настя Каменских больше не придерживается диет instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена с блинами, сидя за обеденным столом. Стоит отметить, что на лице у артистки нет ни капли макияжа, а ее волосы собраны в высокий пучок.

По словам Каменских, в последний раз она готовила блинчики несколько лет назад:

«Так выглядит мое «иногда можно» 😅.

Ведь до этого последний раз готовила и ела блинчики несколько лет назад.

Мне кажется, все их любят. И я не исключение! Поэтому сегодня у меня cheat day 😋».

Также певица призналась, что больше не придерживается строгих диет и иногда позволяет себе кушать неполезную пищу:

«А вообще я рада, что я пришла к тому, что я могу более мягко и расслабленно относиться к ограничениям в питании, которые я раньше себе практически не позволяла. Теперь я с большей легкостью позволяю себе cheat days, а иногда даже и cheat hours😂».

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