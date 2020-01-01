Скандальное событие произошло на 46-й церемонии вручения одной из важнейших французских премий «Сезар».

Актриса Коринн Мазиеро, 57 лет, вышла на сцену, чтобы объявить награду за лучшие костюмы. Ее костюм, нужно отметить, тоже заслуживал внимания. Так, женщина предстала перед собравшимися в бутафорской шкуре осла, которую быстро сняла, оставшись в лёгком платье, измазанная красной краской.

А через несколько секунд Коринн Мазиеро еще больше шокировала публику, и вовсе разделившись догола. На груди Коринн было написано: “Без культуры нет будущего“. Свое действие актриса прокомментировала тем, что представители культурного сектора «вот так, совершенно голыми» остались из-за в пандемии.

Французская актриса разделась на вручении кинопремии kobieta.pl

Когда Коринн повернулась к публике в полном неглиже, на ее спине можно было увидеть надпись: “Верни нам искусство, Жан“.

Жан Кастекс (фр. Jean Castex) — французский политик, премьер-министр Франции с 3 июля 2020 года. Его обвиняют в том, что он не поддерживает деятелей культуры.

Французская актриса разделась на вручении кинопремии kobieta.pl

Актриса высказалась в поддержку артистов, которые требуют открытия культурных учреждений, закрытых в стране вот уже четвертый месяц. В знак протеста артисты заняли несколько театров Франции. В частности, театр “Одеон“ с 4 марта стал местом активных протестов.

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Интересной была реакция публики. Сначала раздетая Коринн Мазьеро шокировала собравшихся в зале, повисло недоумевающее молчание. Но уже через мгновение раздались оглушительные аплодисменты и слова поддержки артистам.

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