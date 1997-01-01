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В начале карьеры и сейчас: Как изменилась внешность Веры Брежневой

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Узнайте, как выглядела популярная исполнительница Вера Брежнева в начале своего творческого пути.

Как изменилась внешность Веры Брежневой
Как изменилась внешность Веры Брежневой
instagram.com/ververa

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В Сети появилось фото, где сравнили внешний вид Веры Брежневой в начале карьеры и сейчас. На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появился коллаж из двух фото артистки. Один из снимков был сделан в 2003 году. В это время звезда дебютировала в составе «ВИА Гры» вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой. Впоследствии именно это трио было признано «Золотым составом ВИА Гры».

Так, на фото слева Вера предстала в коротенькой маечке и мини-юбке. Девушка распустила свои блондинистые локоны и дополнила образ сдержанным макияжем. На фото справа Брежнева запечатлена в более сдержанном аутфите: черной кофточке и латексных штанах. Артистка также распустила волосы, сделала выразительный макияж и надела массивные серьги.

Поклонники отметили, что годы над Верой Брежневой не властны, ведь ее внешность практически не изменилась:

«❤️Да, практически не изменилась! 🔥❤️»

«Она что бессмертная?!?»

«Красотка номер один!»

«Она что раньше, что сейчас выглядит потрясающе. Меладзе молодец!!!! Вкладывает в неё 🔥🔥🔥🔥».

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Источник: ivonа bigmir)net

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