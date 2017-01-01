Американская певица Селена Гомес в 2017 году перенесла трансплантацию органа.

Подруга Селены Гомес пожертвовала для нее почку gettyimages.com

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Популярная исполнительница Селена Гомес с благодарностью отзывается о своей подруге Франсии, которая спасла ей жизнь. 11 марта отмечался Всемирный день почки. В честь этого подруга Селены, Франсия Райса, которая пожертвовала звезде свою почку, написала пост на эту тему.

«Если вы следили за мной, вы знаете, я мало говорила о своем донорстве почки. Но сейчас я на таком этапе, когда уже могу с уверенностью рассказать о своем опыте и использовать свою платформу для повышения осведомленности о болезнях почек и влиянии этих болезней на людей. И хотя я лично этого не испытывала, я наблюдала это и хочу рассказать об этом другим. Давайте в честь Всемирного дня почки поговорим об этой проблеме и обсудим, как мы можем помочь людям с заболеваниями почек», — написала в своем Твиттере Райса.

Селена сделала репост этой записи, оставив трогательный комментарий:

«Спасибо, что спасла меня. Я буду вечно тебе благодарна».

Напомним, что из-за осложнений, вызванных волчанкой, Гомес перенесла трансплантацию почки.

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