Инклюзивный журнал Teen Vogue представил нового главного редактора в лице 27-летней Алекси Маккэммонд.

Нового главреда Teen Vogue обвинили в расизме по отношению к азиатам instagram.com/aaaaaaaalexi

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Инклюзивный журнал Teen Vogue представил нового главного редактора в лице 27-летней Алекси Маккэммонд.

Журналистка Алекси Маккэммонд вызвала негодование у общественности из-за своих старых твитов, где она негативно отзывалась об азиатах. Почти 10 лет назад девушка достаточно резко высказалась в Твиттере о своем знакомом. Алекси написала, что он «глупый азиат», и сообщила, что «устала от азиатов».

Однако Маккэммонд не подумала о том, что Интернет помнит все, и теперь озлобленные пользователи Сети засыпали аккаунт Teen Vogue в Инстаграм жалобами и негативными комментариями.

Алекси поспешила извиниться перед общественностью:

«Это была одна из самых трудных недель в моей жизни во многом из-за той боли, которую мои слова причинили многим из вас. Я извиняюсь за свои старые расистские и гомофобные твиты, не может быть никакого оправдания для увековечения этих ужасных стереотипов».

Читателям издания извинений оказалось недостаточно, и они призвали Алекси отказаться от должности.

«Надеюсь, бренды больше не будут покупать рекламу в этом издании», – написал один из читателей.

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