Украинская певица Алина Гросу призналась, что ее отношение к коллеге по шоу-бизнесу Оле Поляковой изменилось после участия в шоу «Маска».

Алина Гросу рассказала о своем отношении к Оле Поляковой instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу в недавнем интервью программе «Ранок з Україною» рассказала о своем участии в шоу «Маска» и как изменилось ее отношение к звездному детективу Оле Поляковой после ее комментариев.

На шоу «Маска» Алина Гросу предстала в образе красавицы Розы и поразила всех. Артистка удивила изменением вокала, загадками о себе и неожиданными ответами. Сама певица призналась, что ей было очень приятно слышать хорошие отзывы о своем выступлении, в частности от звездных детективов.

«Я просто в шоке, сколько хороших слов сказала обо мне Оля Полякова, я сразу же растаяла, когда это услышала! Конечно, кроме «Бджілки», когда она пыталась процитировать мою песню словами «Я бджілка, бджілка, бджілка, я вовсе не медведь» – напутала текст. Но остальное было очень приятно слышать, и вообще я кайфую от этого. Оля просто прекрасна!» – прокомментировала Алина Гросу.

Также звезда рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время подготовки к загадочному шоу:

«Я постоянно переживала, чтобы этот вентилятор, который находится в маске, не отвалился и я могла дышать, – поделилась артистка. – А что касается секретности – я постоянно на съемках, поэтому близкие особо не спрашивали, куда еду. Правда, консьержка, наверное, была в шоке, потому что однажды я забыла, что маскироваться надо уже в машине, и вышла из квартиры в достаточно странной одежде: толстовка, эко-шуба, очки и несколько масок. Она не поняла, кто это, возможно, уже ограбили кого-то».

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