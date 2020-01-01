Украинский хореограф Григорий Чапкис порадовал фанатов улучшением состояния здоровья.

91-летний Григорий Чапкис вышел на прогулку после болезни instagram.com/gregchapkis

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91-летний судья проекта «Танці з зірками» Григорий Чапкис прогулялся по Киеву. Сын Чапкиса на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, где показал, как прогуливается со своим отцом. Молодой человек из США прилетел в Украину, чтобы помочь папе восстановиться после тяжелой болезни.

На кадрах видно, что Григорий Чапкис испытывает трудности с передвижением.

“Мы вышли на улицу для небольшой прогулки“, - рассказывает Грег на видео и ведет отца под ручку.

Напомним, что Чапкис в сентябре прошлого года женился в четвертый раз на избраннице, которая младше него на 52 года. От первых двух жен у Григория есть сын и дочь, которые пошли по стопам отца и продолжают танцевальную деятельность в Италии и США.

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