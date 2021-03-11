«Видна турецкая кровь»: Ани Лорак показала дочь

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Ани Лорак показала, как выглядит ее дочь instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных фото. На кадрах знаменитость запечатлена со своей дочерью в домашней обстановке. Мама со своей доченькой нежно обнимаются и разглядывают картинки в книге.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что всегда мечтала о таком ребенке:

«Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать!

Сладкие минуты счастья❣️».

Поклонники восхитились нежными снимками Ани Лорак с дочерью, и отметили, что девочка очень похожа на своего отца:

«Красавицы любимые❤️». «Как же Мило 😍😍😍Красавицы❤️❤️❤️». «Это и есть самое большое счастье! ❤️» «Видно, что турецкая кровь». «Дочка турчанка 200%». «Дочка на папу похожа».

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