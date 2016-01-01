Гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала видео, где она в вечернем платье и на каблуках одновременно занимается спортом и читает книгу.

Анна Ризатдинова в вечернем платье показала, как совмещать приятное с полезным instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 и финалистка шоу “Танці з зірками 2019“, Анна Ризатдинова показала поклонникам, как совмещает тренировки и чтение книг.

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В своем профиле в Инстаграм 27-летняя спортсменка разместила эффектное видео, где она в бордовом платье с разрезом и в черных туфлях на шпильке медленно шагает на беговой дорожке. Кроме того, в ролике можно увидеть, как Анна держит в руках книгу и читает вслух.

“Необычный вариант, как совмещать приятное с полезным😉“, - подписала публикацию Ризатдинова.

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