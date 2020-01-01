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В 90-х и сейчас: Как изменилась внешность Александра Пономарева

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Узнайте, как выглядел популярный исполнитель Александр Пономарев в начале своей карьеры.

Как изменилась внешность Александра Пономарева
Как изменилась внешность Александра Пономарева
instagram.com/ponomaryovoleksandr

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В Сети появилось фото, где сравнили внешний вид Александра Пономарева в 90-е годы и сейчас. На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появился коллаж из двух фото артиста. Один из снимков был сделан в 90-е годы.

Так, на кадре слева Александр запечатлен в черном свитере и наушниках. Знаменитость выглядит намного моложе, чем на втором снимке. Поскольку на кадре справа у Пономарева видны глубокие морщины и щетина на лице. Артист позирует в деловом костюме, очках для зрения, а перед ним стоит микрофон.

Поклонники признались, что обожают творчество известного исполнителя вне зависимости от его внешнего вида.

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Источник: ivonа bigmir)net

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