Украинский певец Олег Винник возмутил фанатов своим недавним выступлением в Броварах.

Олега Винника раскритиковали за «коронавирусный» концерт instagram.com/olegg.vynnyk

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Популярный исполнитель Олег Винник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с концерта в Броварах, который состоялся 7 марта. На серии кадров знаменитость запечатлен на сцене, а преданные поклонники, которые пришли насладиться творчеством любимого артиста сидят в зале, не соблюдая положенную дистанцию и без защитных масок на лице.

Под публикацией Винник написал так:

«Бровари 7.03.2021 💙💛❤️».

Фолловеры признались, что остались разочарованными после увиденного, ведь большинство присутствующих не придерживались карантинных норм. Свое негодование фанаты выразили в негативных комментариях:

«Лучше все-таки с масками». «Так наче карантин же посилили. Ганьба!» «Для таких не існує карантину і ніяких законів. Ганьба».

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