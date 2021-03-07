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Олега Винника раскритиковали за «коронавирусный» концерт

Комментариев: 2
Украинский певец Олег Винник возмутил фанатов своим недавним выступлением в Броварах.

Олега Винника раскритиковали за «коронавирусный» концерт
Олега Винника раскритиковали за «коронавирусный» концерт
instagram.com/olegg.vynnyk

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Популярный исполнитель Олег Винник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с концерта в Броварах, который состоялся 7 марта. На серии кадров знаменитость запечатлен на сцене, а преданные поклонники, которые пришли насладиться творчеством любимого артиста сидят в зале, не соблюдая положенную дистанцию и без защитных масок на лице.

Под публикацией Винник написал так:

«Бровари 7.03.2021 💙💛❤️».

Фолловеры признались, что остались разочарованными после увиденного, ведь большинство присутствующих не придерживались карантинных норм. Свое негодование фанаты выразили в негативных комментариях:

«Лучше все-таки с масками».

«Так наче карантин же посилили. Ганьба!»

«Для таких не існує карантину і ніяких законів. Ганьба».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Жеральд    10.03.2021, 16:16
Оценка:  -2
Жеральд
За гроші може все - державу не цінити,здоров*я людей не цінити...Історію не вчити...не знати,що йде окупаційна війна в країні...
thebestdraw    10.03.2021, 16:14
Оценка:  0
thebestdraw
а причем тут винник? обвиняйте людей, которых ходят. Не ходили бы - и концертов не было бы
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