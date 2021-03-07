Олега Винника раскритиковали за «коронавирусный» концерт
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Популярный исполнитель Олег Винник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с концерта в Броварах, который состоялся 7 марта. На серии кадров знаменитость запечатлен на сцене, а преданные поклонники, которые пришли насладиться творчеством любимого артиста сидят в зале, не соблюдая положенную дистанцию и без защитных масок на лице.
Под публикацией Винник написал так:
«Бровари 7.03.2021 💙💛❤️».
Фолловеры признались, что остались разочарованными после увиденного, ведь большинство присутствующих не придерживались карантинных норм. Свое негодование фанаты выразили в негативных комментариях:
«Лучше все-таки с масками».
«Так наче карантин же посилили. Ганьба!»
«Для таких не існує карантину і ніяких законів. Ганьба».
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