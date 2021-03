Тайные знаки: какие татуировки носят звезды украинского шоу-бизнеса

Рисунки на теле стали модным атрибутом современного человека, поэтому успешные люди не стоят в стороне от трендов.

Надя Дорофеева instagram.com/vladimirdantes

Читай также: 50-летний Юрий Горбунов кардинально сменил имидж ради молодой жены

В Сети звезды украинского шоу-бизнеса с удовольствием демонстрируют свои тату на многочисленных снимках. Предлагаем детально рассмотреть их рисунки на теле и догадаться, что значат эти татуировки.

1.Владимир Дантес

Популярный исполнитель Владимир Дантес носит две татуировки на левой руке: стан с нотами песни группы Queen и микрофон с подписью «Рок-н-ролл». На правой руке он наколол два треугольника, которые символизируют мужское и женское начало, равновесие.

Владимир Дантес instagram.com/vladimirdantes

2.Надя Дорофеева

У известной исполнительницы Нади Дорофеевой на теле более десятка татуировок: молния на талии, цифры и сердечки на руках, надписи, роза на локте и слова из песни группы The Beatles «All you need is love». Также бедра артистки украшают слова «bad» и «good», намекая на взрывной характер звезды.

Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva

3. Слава Каминская

Страсть к татуировкам длится у Славы Каминской еще с подросткового возраста. Тело популярной исполнительницы украшают скрипичный ключ, изображение мальчика и девочки, которое символизирует ее сына и дочь. Также Каминская наколола имена своих детей, даты их рождения и надпись на английском языке: «Every saint has a past, and every sinner has a future», что означает «У каждого святого есть прошлое, у каждого грешника есть будущее».

Слава Каминская instagram.com/babaslavka

4.Надежда Мейхер

Украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер отнеслась к рисункам на теле крайне серьезно, подбирая изображения в течение двух лет. На копчике артистки набито сердце, которое обвивает терновый венок, а дополняют картину языки пламени и капля крови, стекающая вниз. А на ноге звезды изображен еще один терновый венок.

Надежда Мейхер instagram.com/nadyameiher

5.Анатолий Анатолич

Популярный ведущий Анатолий Анатолич носит на теле довольно оригинальные татуировки. Среди которых изображены Чеширский кот (в честь рождения дочери Алисы) и Лола Банни, которая появилась после рождения дочери Лолиты. Также на теле есть цитата из «Хулигана» Сергея Есенина.

Анатолий Анатолич instagram.com/anatoliyanatolich

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.