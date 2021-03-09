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50-летний Юрий Горбунов кардинально сменил имидж ради молодой жены

Комментариев: 2
Украинский телеведущий Юрий Горбунов удивил фанатов кардинальной сменой имиджа.

50-летний Юрий Горбунов кардинально сменил имиджа ради молодой жены
50-летний Юрий Горбунов кардинально сменил имиджа ради молодой жены
instagram.com/gorbunovyuriy

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Популярный ведущий Юрий Горбунов за годы брака с Катей Осадчей заметно преобразился. Теперь знаменитость часто можно увидеть в модных образах, а не только в классических костюмах. Например, совсем недавно мужчина появился в молодежном наряде, который дополнили серебристыми цепями.

50-летний Юрий Горбунов кардинально сменил имиджа ради молодой жены
50-летний Юрий Горбунов кардинально сменил имиджа ради молодой жены
instagram.com/gorbunovyuriy

Также Юрий засветился в кофейном клетчатом костюме, состоящем из укороченных брюк, приталенного жакета и жилетки. Отличным дополнением к облику стали белая футболка и кожаные кеды.

50-летний Юрий Горбунов кардинально сменил имиджа ради молодой жены
50-летний Юрий Горбунов кардинально сменил имиджа ради молодой жены
instagram.com/gorbunovyuriy

Невозможно оставить без внимания молодежную стрижку Горбунова, которая ему очень идет.

Напомним, что история любви Юрия Горбунова и Кати Осадчей в свое время наделала много шума. Сейчас же звездная пара очаровывает фанатов своей дружной и крепкой семьей.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.03.2021, 19:40
Оценка:  0
гость
Женщину 37 лет с двумя детьми сложно назвать молодой женой
гость  (аноним)  09.03.2021, 19:11
Оценка:  0
гость
Петух ))
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