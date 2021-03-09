Украинская певица Ирина Билык подтвердила слухи о хирургическом вмешательстве.

50-летняя Ирина Билык призналась, что делает инъекции красоты instagram.com/bilyk_iryna

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Популярная исполнительница Ирина Билык шокирует фанатов своим внешним видом. Преданные поклонники заметили, что внешность знаменитости настолько преобразилась, что порой ее трудно узнать. Несмотря на то, что артистка соблюдает здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом, сомнения по поводу ее идеального лица возникают у многих пользователей Сети.

В недавнем интервью Катя Осадчая в рамках программы «Светская жизнь» поинтересовалась у Билык, как она относится к сравнениям ее внешности тогда и сейчас:

«Я вам скажу так, иметь деньги и что-то себе не сделать — это просто позор», - отметила Ирина Билык.

Также Ирина Билык высказалась, что артисты должны следить за своим внешним видом, чтобы быть на уровне.

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