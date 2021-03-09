Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

50-летняя Ирина Билык призналась, что делает инъекции красоты

Комментариев: 2
Украинская певица Ирина Билык подтвердила слухи о хирургическом вмешательстве.

50-летняя Ирина Билык призналась, что делает инъекции красоты
50-летняя Ирина Билык призналась, что делает инъекции красоты
instagram.com/bilyk_iryna

Читай также: Чайлдфри: Звезды, которые выбрали жизнь без детей

Популярная исполнительница Ирина Билык шокирует фанатов своим внешним видом. Преданные поклонники заметили, что внешность знаменитости настолько преобразилась, что порой ее трудно узнать. Несмотря на то, что артистка соблюдает здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом, сомнения по поводу ее идеального лица возникают у многих пользователей Сети.

В недавнем интервью Катя Осадчая в рамках программы «Светская жизнь» поинтересовалась у Билык, как она относится к сравнениям ее внешности тогда и сейчас:

«Я вам скажу так, иметь деньги и что-то себе не сделать — это просто позор», - отметила Ирина Билык.

Также Ирина Билык высказалась, что артисты должны следить за своим внешним видом, чтобы быть на уровне.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Билык, Ирина Билык 2020, Ирина Билык певица, Ирина Билык фото, Ирина Билык инстаграм, Ирина Билык новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  09.03.2021, 18:16
Оценка:  0
гость
Как-то в компании увидел её крестницу Гросу. 25 лет - а кожа у моей бабушки лучше. Косметологи уродуют лица. Не знаю не одного человека пользующегося их услугами, чтоб он мог только умыться и выйти на улицу. Все сидят по два часа мажут лица.
гость  (аноним)  09.03.2021, 18:13
Оценка:  0
гость
Такие клоуны. Эти уколы не особо им помогают. Они все равно исправляют всё визажистами, всякими контурным макияжем. Без косметики у них у всех отвратительно дряблая, с бугристостями , потерявший тургор кожа. Просто ёбнyтые бабы это не понимают.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь