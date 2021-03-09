«Сегодня я не молчу»: Оля Полякова сделала важное признание
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм в разделе stories поделилась фрагментами недавнего интервью. На кадрах 37-летняя знаменитость откровенно обсудила с издательницей Viva! Украина Инной Катющенко преимущества раннего брака, стереотипы по возрастному признаку, собственную самодостаточность и реалии украинского шоу-бизнеса.
В коротеньком фрагменте интервью, который Полякова разместила в социальной сети, она призналась, что научилась отстаивать личные границы даже с мамой Светланой:
«Почему к 35-40 годам люди обретают уверенность в себе? Сегодня я не молчу, сегодня я отстаиваю свои границы даже с мамой».
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