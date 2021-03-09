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«Сегодня я не молчу»: Оля Полякова сделала важное признание

Комментариев: 1
Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками неожиданным признанием.

Оля Полякова сделала важное признание
Оля Полякова сделала важное признание
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм в разделе stories поделилась фрагментами недавнего интервью. На кадрах 37-летняя знаменитость откровенно обсудила с издательницей Viva! Украина Инной Катющенко преимущества раннего брака, стереотипы по возрастному признаку, собственную самодостаточность и реалии украинского шоу-бизнеса.

Оля Полякова сделала важное признание
Оля Полякова сделала важное признание
instagram.com/polyakovamusic

В коротеньком фрагменте интервью, который Полякова разместила в социальной сети, она призналась, что научилась отстаивать личные границы даже с мамой Светланой:

«Почему к 35-40 годам люди обретают уверенность в себе? Сегодня я не молчу, сегодня я отстаиваю свои границы даже с мамой».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.03.2021, 13:16
Оценка:  0
гость
И кто мог бы подумать что она станет звездой. В 9 классе мы с Димоном Зуболазовым на блатхате eбaли ольку в 2 ствола
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