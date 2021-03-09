«Сегодня я не молчу»: Оля Полякова сделала важное признание

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками неожиданным признанием.

Оля Полякова сделала важное признание instagram.com/polyakovamusic

Читай также: «Опухшие глаза и пробивающая седина»: Маша Ефросинина рассказала о любви к себе

Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм в разделе stories поделилась фрагментами недавнего интервью. На кадрах 37-летняя знаменитость откровенно обсудила с издательницей Viva! Украина Инной Катющенко преимущества раннего брака, стереотипы по возрастному признаку, собственную самодостаточность и реалии украинского шоу-бизнеса.

Оля Полякова сделала важное признание instagram.com/polyakovamusic

В коротеньком фрагменте интервью, который Полякова разместила в социальной сети, она призналась, что научилась отстаивать личные границы даже с мамой Светланой:

«Почему к 35-40 годам люди обретают уверенность в себе? Сегодня я не молчу, сегодня я отстаиваю свои границы даже с мамой».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.