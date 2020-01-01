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Чайлдфри: Звезды, которые выбрали жизнь без детей

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Многие считают, что главная цель в жизни каждой женщины – материнство.

Звезды, которые выбрали жизнь без детей
Звезды, которые выбрали жизнь без детей
gettyimages.com

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Успешные, известные, красивые женщины, о которых мы сегодня Вам расскажем, считают совсем иначе. Они уверены, что жить с свое удовольствие гораздо лучше, чем погрязнуть в памперсах и детских криках.

Дженнифер Энистон

Известную актрису Дженнифер Энистон долгое время мучили вопросами о беременности, пока она призналась, что не планирует заводить потомство:

«Это давление на женщину: мол, ты неполноценная из-за того, что у тебя нет детей. Меня часто упрекают в эгоизме из-за того, что я предпочла карьеру детям. Но может, моя цель в этой жизни не в том, чтобы оставить потомство? Может существуют другие важные вещи, которые я должна сделать».

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
gettyimages.com

Опра Уинфри

Американская телеведущая Опра Уинфри уверена в том, что материнство не доставит ей удовольствия, аргументируя это такой ситуацией:

«Как-то меня попросили присмотреть за 4-летним малышом. В тот день я поняла, что своих детей я не хочу».

Однако журналисты уверены, что истина кроется совсем в другом: в возрасте 14 лет Уинфри родила мальчика, но малыш умер.

Опра Уинфри
Опра Уинфри
gettyimages.com

Кайли Миноуг

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг признается, что ей не посчастливилось встретить достойного мужчину, с которым хотелось бы построить полноценную семью. А быть матерью одиночкой ее не устраивает, поэтому она предпочла сосредоточиться на своей карьере.

«Конечно, в какой-то момент мне хотелось стать мамой. Но время шло, и вот я поняла: скорее всего, этого не случится. В данный момент я даже не представляю себя беременной. Меня вполне устроит, если у моего мужчины будут дети. Уверена, что стану неплохой мачехой».

Кайли Миноуг
Кайли Миноуг
gettyimages.com

Майли Сайрус

Американская певица Майли Сайрус не планирует заводить детей до тех пор, пока не решится вопрос экологии:

«Современное общество заставляет страдать природу так же, как женщину. Мы передаем следующим поколениям не планету, а кусок дерьма. Я отказываюсь это делать. До тех пор, пока я не увижу, что мой ребенок будет жить в мире, где в воде есть рыба, я не готова подарить этому миру нового человека».

Майли Сайрус
Майли Сайрус
gettyimages.com

Вайнона Райдер

Американская актриса Вайнона Райдер откровенно заявила, что предпочла карьеру, а не материнство.

Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
gettyimages.com

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Теги: Дженнифер Энистон, Опра Уинфри, Кайли Миноуг, Вайнона Райдер, Майли Сайрус
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Источник: ivonа bigmir)net

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