Чайлдфри: Звезды, которые выбрали жизнь без детей

Многие считают, что главная цель в жизни каждой женщины – материнство.

Звезды, которые выбрали жизнь без детей gettyimages.com

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Успешные, известные, красивые женщины, о которых мы сегодня Вам расскажем, считают совсем иначе. Они уверены, что жить с свое удовольствие гораздо лучше, чем погрязнуть в памперсах и детских криках.

Дженнифер Энистон

Известную актрису Дженнифер Энистон долгое время мучили вопросами о беременности, пока она призналась, что не планирует заводить потомство:

«Это давление на женщину: мол, ты неполноценная из-за того, что у тебя нет детей. Меня часто упрекают в эгоизме из-за того, что я предпочла карьеру детям. Но может, моя цель в этой жизни не в том, чтобы оставить потомство? Может существуют другие важные вещи, которые я должна сделать».

Дженнифер Энистон gettyimages.com

Опра Уинфри

Американская телеведущая Опра Уинфри уверена в том, что материнство не доставит ей удовольствия, аргументируя это такой ситуацией:

«Как-то меня попросили присмотреть за 4-летним малышом. В тот день я поняла, что своих детей я не хочу».

Однако журналисты уверены, что истина кроется совсем в другом: в возрасте 14 лет Уинфри родила мальчика, но малыш умер.

Опра Уинфри gettyimages.com

Кайли Миноуг

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг признается, что ей не посчастливилось встретить достойного мужчину, с которым хотелось бы построить полноценную семью. А быть матерью одиночкой ее не устраивает, поэтому она предпочла сосредоточиться на своей карьере.

«Конечно, в какой-то момент мне хотелось стать мамой. Но время шло, и вот я поняла: скорее всего, этого не случится. В данный момент я даже не представляю себя беременной. Меня вполне устроит, если у моего мужчины будут дети. Уверена, что стану неплохой мачехой».

Кайли Миноуг gettyimages.com

Майли Сайрус

Американская певица Майли Сайрус не планирует заводить детей до тех пор, пока не решится вопрос экологии:

«Современное общество заставляет страдать природу так же, как женщину. Мы передаем следующим поколениям не планету, а кусок дерьма. Я отказываюсь это делать. До тех пор, пока я не увижу, что мой ребенок будет жить в мире, где в воде есть рыба, я не готова подарить этому миру нового человека».

Майли Сайрус gettyimages.com

Вайнона Райдер

Американская актриса Вайнона Райдер откровенно заявила, что предпочла карьеру, а не материнство.

Вайнона Райдер gettyimages.com

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