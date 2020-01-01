Александр Педан составил ТОП-5 женщин, которые его вдохновляют

Ведущий Александр Педан назвал имена женщин, которые покорили его талантом и силой духа.

По случаю Международного женского дня известный украинский ведущий, блогер и шоумен Александр Педан решил рассказать подписчикам, какие женщины стали для него примером.

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На своей странице в Инстаграм 38-летний артист обнародовал свой ТОП-5 представительниц прекрасного пола, которые покорили его своими талантами и силой воли. Так, в список Педана попали голливудская актриса, британская писательница, покорительница Эвереста, соучредительница Новой Почти и канадский политик украинского происхождения.

ТОП-5 женщин, которые вдохновляют по версии Александра Педана

Ирина Галай - первая украинская девушка, которая взошла на Эверест. Для меня эта история совсем странная, ведь Галай - не классическая спортсменка, не живет с детства в ритме соревнований. Мне известно, как много и интенсивно она тренируется. Альпинизм и моя страсть, но самая высокая из вершин - пока мечта.

Ирина Галай instagram.com/iraaleksandrovna

Инна Поперешнюк - соучредитель компании Новая Почта и бренд-посол движения New Run. Она прошла путь от новичка до фаната бега и решила популяризировать этот спорт среди украинцев. Уже несколько лет ежедневно пробегает 5-10 километров, и не жалеет ни сил, ни времени для своей социальной миссии.

Инна Поперешнюк instagram.com/inna_np

Христя Фриланд - украинка по происхождению, но родилась и выросла в Канаде. Она была вице-премьером, а теперь возглавила канадское министерство финансов. Впервые в истории Канады этот пост заняла женщина. Причем ей доверили управление Минфином в очень непростое время - экономического спада как в стране, так и во всем мире на фоне пандемии. Для меня это означает, что она - суперпрофи в своем деле.

Христя Фриланд Getty Images

Джоан Роулинг. Как поклонник фэнтези, не могу не вспомнить писательницу Джоан Роулинг. Она популяризирует мой любимый жанр литературы, ведь Поттериана перевернула весь мир. Роулинг стала одной из самых успешных авторов в истории. Книги о Гарри Поттере даже включили в школьные программы многих стран мира.

Джоан Роулинг Getty Images

Анджелина Джоли. Анджелину Джоли я отмечаю не по красоте и актерском мастерстве. Слежу за ее социальной деятельностью. Как посол доброй воли ООН она уделяет очень много времени помощи развивающимся странам. Борется с насилием, бедностью и болезнями. Усыновила троих детей, имея еще столько же своих.

Анджелина Джоли Getty Images

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