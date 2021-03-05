Одно лицо: Анна Ризатдинова снялась в образе "Королевы ночи" Оли Поляковой
Бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио, украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2019 году стала финалисткой шоу “Танці з зірками“, поразила поклонников новыми фотографиями.
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На своей странице в Инстаграм 27-летняя знаменитость показала, в каком образе появится в проекте “Липсинк Батл“, первый выпуск которого выйдет уже 6 марта. Анна рассекретила, что сделала пародию на “Королеву ночи“, певицу Олю Полякову.
На свежих снимках Ризатдинова позировала с длинными светлыми волосами и ярким макияжем в боди металлического оттенка и длинных сапогах. Кроме того, на голове у гимнастки можно увидеть огромный головной убор в виде звезды.
“Узнали? 😄 Уже в эту субботу смотрите шоу звёздных пародий “Липсинк Батл“ с моим участием. Предстану перед вами в образе Оли Поляковой 👑“, - написала Анна.
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