Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Одно лицо: Анна Ризатдинова снялась в образе "Королевы ночи" Оли Поляковой

Комментариев: 1
Гимнастка Анна Ризатдинова показала, в каком наряде появится в новом шоу "Липсинк Батл".
Одно лицо: Анна Ризатдинова снялась в образе "Королевы ночи" Оли Поляковой
Одно лицо: Анна Ризатдинова снялась в образе "Королевы ночи" Оли Поляковой
instagram.com/anna_rizatdinova

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио, украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2019 году стала финалисткой шоу “Танці з зірками“, поразила поклонников новыми фотографиями.

Читай также: Самые успешные женщины Украины: Кто из звезд шоу-биза попал в список

На своей странице в Инстаграм 27-летняя знаменитость показала, в каком образе появится в проекте “Липсинк Батл“, первый выпуск которого выйдет уже 6 марта. Анна рассекретила, что сделала пародию на “Королеву ночи“, певицу Олю Полякову.

На свежих снимках Ризатдинова позировала с длинными светлыми волосами и ярким макияжем в боди металлического оттенка и длинных сапогах. Кроме того, на голове у гимнастки можно увидеть огромный головной убор в виде звезды.  

“Узнали? 😄 Уже в эту субботу смотрите шоу звёздных пародий “Липсинк Батл“ с моим участием. Предстану перед вами в образе Оли Поляковой 👑“, - написала Анна.

Анна Ризатдинова снялась в образе
Анна Ризатдинова снялась в образе "Королевы ночи" Оли Поляковой
instagram.com/anna_rizatdinova
Анна Ризатдинова снялась в образе
Анна Ризатдинова снялась в образе "Королевы ночи" Оли Поляковой
instagram.com/anna_rizatdinova
Анна Ризатдинова снялась в образе
Анна Ризатдинова снялась в образе "Королевы ночи" Оли Поляковой
instagram.com/anna_rizatdinova

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Ризатдинова, Оля Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.03.2021, 19:11
Оценка:  0
гость
У Поляковой дыра побольше, но Ризатдинова более гибкая - как тут выбирать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь