Солистки "ВИА Гры" Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова рассказали о контракте с продюсером Константином Меладзе.

Участницы "ВИА Гры" рассекретили, есть ли в их контрактах запрет на беременность instagram.com/viagra_official

Участницы нового состава культовой группы “ВИА Гра“ приняли участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Во время интервью с ведущим Славой Деминым Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова поделились деталями контракта с продюсером Константином Меладзе.

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Так, Попова опровергла популярный миф о том, что якобы в договорах солисток коллектива прописан пункт о запрете на беременность. Девушка отметила, что участницы “ВИА Гры“ могут уйти из группы, не дожидаясь истечения 5-летнего контракта.

“Константин - такой человек, который никогда никого не держит насильно. У него такая позиция. Все говорят: “А если ты забеременеешь?“. Но нам запрещено только халтурить. И если уж так случилось, что ждешь ребенка, можешь прийти и сказать об этом. Никто тебя не заставит прерывать этот процесс. Есть только твое желание“, - поделилась Ксения.

Другая участница “ВИА Гры, 19-летняя София Тарасова добавила, что в их контрактах вообще нет никаких запретов.

“Я прочитала контракт и говорю: “Константин, почему нет никаких запретов?“. Я знаю о контрактах многих украинских артистов, о том, что на роликах не кататься, за рулем не ездить, на лыжах не кататься и тд. Потому, что можно травмироваться. И я спрашиваю, почему у нас не так. Константин сказал: “У тебя с кем контракт? Со мной или с кем-то другим? Со мной? Вот поэтому у тебя и нет никаких запретов“, - вспомнила певица.

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