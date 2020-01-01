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Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко подсказала, как как избежать выгорания

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Актриса Наталка Денисенко назвала ТОП-10 действенных методов от сильной усталости после тяжелых будней.
Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко подсказала, как как избежать выгорания
Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко подсказала, как как избежать выгорания
instagram.com/natalka_denisenko

Известная украинская актриса телевидения, кино и дубляжа, звезда сериала “Крепостная“ Наталка Денисенко подсказала подписчикам, как возобновить энергию после тяжелых будней и избежать эмоционального выгорания.

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В официальном аккаунте в Инстаграм 31-летняя знаменитость обнародовала список из десяти способов, как справится с сильной усталостью. По словам артистки, лучше всего помогают расслабится ванна, медитация, прогулки на природе и музыка.

ТОП-10 МЕТОДОВ ОТ ВЫГОРАНИЯ НАТАЛКИ ДЕНИСЕНКО

  • 1. Ванна или душ. Ничто так не перезагружает меня, как звук воды, и это ощущение, что ты смываешь с себя всю негативную энергию.
  • 2. Медитация. Когда я на дне, я включаю получасовую медитацию, особенно люблю “Медитацию Благодарности“.
  • 3. Прогулка с глубоким дыханием. Просто идти и дышать, это очень освежает голову.
  • 4. Покричать и поплакать в закрытой машине. Слив негатива - это всегда освобождение от него, я такое практикую.
  • 5. Музыка в наушниках. Бывают моменты, когда ты не можешь никуда деться, а с этим способом легко абстрагироваться.
  • 6. Выпить стакан воды. Медленно по глоточку, и сразу становиться легче.
  • 7. Просто закрыть глаза и перенести внимание внутрь тела. Таким образом вы даёте сигнал психике через тело не концентрировать на плохом.
  • 8. Объятия близкого человека. Это всегда меняет минус на плюс.
  • 9. Спорт. Физические нагрузки всегда разгружают мозг и эмоции, это проверено не только мной. Когда тело “шарашит“, совсем нет сил на негатив.
  • 10. Природа. Когда мы откладываем гаджеты и слышим пение птиц и дышим свежим воздухом, соединяемся с природой, то сразу приходит то самое, простое и спокойное чувство счастья. Ну и сон, сооооонннн. Утром после глубокого сна, сразу лучше“

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Теги: Наталка Денисенко, выгорание
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Источник: ivonа bigmir)net

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