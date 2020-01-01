Актриса Наталка Денисенко назвала ТОП-10 действенных методов от сильной усталости после тяжелых будней.

Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко подсказала, как как избежать выгорания instagram.com/natalka_denisenko

Известная украинская актриса телевидения, кино и дубляжа, звезда сериала “Крепостная“ Наталка Денисенко подсказала подписчикам, как возобновить энергию после тяжелых будней и избежать эмоционального выгорания.

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В официальном аккаунте в Инстаграм 31-летняя знаменитость обнародовала список из десяти способов, как справится с сильной усталостью. По словам артистки, лучше всего помогают расслабится ванна, медитация, прогулки на природе и музыка.

ТОП-10 МЕТОДОВ ОТ ВЫГОРАНИЯ НАТАЛКИ ДЕНИСЕНКО

1. Ванна или душ. Ничто так не перезагружает меня, как звук воды, и это ощущение, что ты смываешь с себя всю негативную энергию.

Ничто так не перезагружает меня, как звук воды, и это ощущение, что ты смываешь с себя всю негативную энергию. 2. Медитация. Когда я на дне, я включаю получасовую медитацию, особенно люблю “Медитацию Благодарности“.

Когда я на дне, я включаю получасовую медитацию, особенно люблю “Медитацию Благодарности“. 3. Прогулка с глубоким дыханием . Просто идти и дышать, это очень освежает голову.

. Просто идти и дышать, это очень освежает голову. 4. Покричать и поплакать в закрытой машине . Слив негатива - это всегда освобождение от него, я такое практикую.

. Слив негатива - это всегда освобождение от него, я такое практикую. 5. Музыка в наушниках. Бывают моменты, когда ты не можешь никуда деться, а с этим способом легко абстрагироваться.

Бывают моменты, когда ты не можешь никуда деться, а с этим способом легко абстрагироваться. 6. Выпить стакан воды . Медленно по глоточку, и сразу становиться легче.

. Медленно по глоточку, и сразу становиться легче. 7. Просто закрыть глаза и перенести внимание внутрь тела. Таким образом вы даёте сигнал психике через тело не концентрировать на плохом.

и перенести внимание внутрь тела. Таким образом вы даёте сигнал психике через тело не концентрировать на плохом. 8. Объятия близкого человека . Это всегда меняет минус на плюс.

. Это всегда меняет минус на плюс. 9. Спорт . Физические нагрузки всегда разгружают мозг и эмоции, это проверено не только мной. Когда тело “шарашит“, совсем нет сил на негатив.

. Физические нагрузки всегда разгружают мозг и эмоции, это проверено не только мной. Когда тело “шарашит“, совсем нет сил на негатив. 10. Природа. Когда мы откладываем гаджеты и слышим пение птиц и дышим свежим воздухом, соединяемся с природой, то сразу приходит то самое, простое и спокойное чувство счастья. Ну и сон, сооооонннн. Утром после глубокого сна, сразу лучше“

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