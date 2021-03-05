Сын 91-летнего Григория Чапкиса показал, как выглядит хореограф после третьей госпитализации
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Звездный сын Грег Чапкис на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовал видео с отцом, где показал, как выглядит хореограф после третьей госпитализации. Судя по всему, известный танцор сейчас находится дома с семьей. На кадрах видно, как Григорий Николаевич изображен на кровати у себя дома. Рядом с ним запечатлен его сын Грег Чапкис, который специально из США прибыл в Украину, чтобы навестить своего близкого человека.
Несмотря на то, что сын Чапкиса не сообщил о самочувствии своего отца, фанаты обрадовались, что хореограф находится дома. Поскольку за последние несколько месяцев это уже была третья госпитализация Григория Николаевича.
Напомним, что Чапкис в одном из своих интервью признавался, что чувствует себя очень плохо после очередной выписки:
“У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые“, – комментировал он свое состояние.
Также хореограф отмечал, что «боится смерти» и «переживает за свою молодую супругу».
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