Сын 91-летнего Григория Чапкиса показал, как выглядит хореограф после третьей госпитализации

Сын 91-летнего Григория Чапкиса поделился с подписчиками совместным видео с отцом.

Сын Григория Чапкиса показал, как выглядит хореограф после третьей госпитализации instagram.com/gregchapkis

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Звездный сын Грег Чапкис на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовал видео с отцом, где показал, как выглядит хореограф после третьей госпитализации. Судя по всему, известный танцор сейчас находится дома с семьей. На кадрах видно, как Григорий Николаевич изображен на кровати у себя дома. Рядом с ним запечатлен его сын Грег Чапкис, который специально из США прибыл в Украину, чтобы навестить своего близкого человека.

Сын Григория Чапкиса показал, как выглядит хореограф после третьей госпитализации instagram.com/gregchapkis

Несмотря на то, что сын Чапкиса не сообщил о самочувствии своего отца, фанаты обрадовались, что хореограф находится дома. Поскольку за последние несколько месяцев это уже была третья госпитализация Григория Николаевича.

Сын Григория Чапкиса показал, как выглядит хореограф после третьей госпитализации instagram.com/gregchapkis

Напомним, что Чапкис в одном из своих интервью признавался, что чувствует себя очень плохо после очередной выписки:

“У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые“, – комментировал он свое состояние.

Также хореограф отмечал, что «боится смерти» и «переживает за свою молодую супругу».

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