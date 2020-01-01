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"Уже играет с мальчиками": Alyosha показала шестимесячную дочь

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Певица Alyosha показала, как подросла ее дочь Мария.
"Уже играет с мальчиками": Alyosha показала шестимесячную дочь
"Уже играет с мальчиками": Alyosha показала шестимесячную дочь
instagram.com/alyoshasinger

Известная певица Alyosha, которая представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2010“, поделилась редкой фотографией из семейного архива. Звездная мамочка решила показать, как подросла ее дочь Мария.

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В своем профиле в Инстаграм 34-летняя исполнительница опубликовала домашний кадр, где она в повседневном наряде играет с шестимесячной малышкой. На свежем снимке девочка запечатлена с маленьким хвостиком на голове в бордовой кофточке и белых штанах с цветочным принтом. Мария была повернута боком к камере, поэтому пользователям Сети не удалось хорошо рассмотреть ее лицо.

“Марічка дуже активно познає світ і найголовніше, щоб її нічого не відволікало. Вже дзиґа така))) Активні рухи нічого не повинно сковувати. Вже грається з хлопцями. І лего дайте, і туди посадіть і сюди, і повзати хочеться) Купа хлопчачих іграшок і всі Марічки“, - рассказала Alyosha.

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Теги: Alyosha
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Источник: Ivona

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