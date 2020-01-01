"Уже играет с мальчиками": Alyosha показала шестимесячную дочь

Певица Alyosha показала, как подросла ее дочь Мария.

Известная певица Alyosha, которая представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2010“, поделилась редкой фотографией из семейного архива. Звездная мамочка решила показать, как подросла ее дочь Мария.

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В своем профиле в Инстаграм 34-летняя исполнительница опубликовала домашний кадр, где она в повседневном наряде играет с шестимесячной малышкой. На свежем снимке девочка запечатлена с маленьким хвостиком на голове в бордовой кофточке и белых штанах с цветочным принтом. Мария была повернута боком к камере, поэтому пользователям Сети не удалось хорошо рассмотреть ее лицо.

“Марічка дуже активно познає світ і найголовніше, щоб її нічого не відволікало. Вже дзиґа така))) Активні рухи нічого не повинно сковувати. Вже грається з хлопцями. І лего дайте, і туди посадіть і сюди, і повзати хочеться) Купа хлопчачих іграшок і всі Марічки“, - рассказала Alyosha.

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