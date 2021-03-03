Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Ани Лорак засветила аппетитные формы в пикантных нарядах instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На первом кадре знаменитость позирует в черном платье с глубоким декольте и разрезом от бедра. Соблазнительный наряд оголяет не только пышный бюст артистки, но и ее сочные ножки. На втором снимке Ани Лорак позирует в блестящем платье с золотым отливом. Пикантный разрез и прозрачные вставки сделали образ очень сексуальным, а новая короткая стрижка изменила внешность звезды до неузнаваемости.

Под публикацией Ани Лорак напомнила, что в таких образах предстала в новом клипе на песню «Наполовину». Артистка поинтересовалась у фанатов, какой облик им нравится больше.

Поклонники восхитились смелыми образами Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Очень красивые образы, но больше всего нравится второй😍 Как-то необычно и очень красиво». «Оба бесконечно вам подходят! 😍 Второй максимально необычный, но настолько же обворожительный! Дива 🔥». «Красавица😍❤️ все образы шикарные!!!» «Два шикарных образа🔥 Вы невероятная красавица ❤️ Ждём ещё больше экспериментов 😍».

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