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Ани Лорак засветила аппетитные формы в пикантных нарядах

Комментариев: 3
Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Ани Лорак засветила аппетитные формы в пикантных нарядах
Ани Лорак засветила аппетитные формы в пикантных нарядах
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На первом кадре знаменитость позирует в черном платье с глубоким декольте и разрезом от бедра. Соблазнительный наряд оголяет не только пышный бюст артистки, но и ее сочные ножки. На втором снимке Ани Лорак позирует в блестящем платье с золотым отливом. Пикантный разрез и прозрачные вставки сделали образ очень сексуальным, а новая короткая стрижка изменила внешность звезды до неузнаваемости.

Под публикацией Ани Лорак напомнила, что в таких образах предстала в новом клипе на песню «Наполовину». Артистка поинтересовалась у фанатов, какой облик им нравится больше.

Поклонники восхитились смелыми образами Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Очень красивые образы, но больше всего нравится второй😍 Как-то необычно и очень красиво».

«Оба бесконечно вам подходят! 😍 Второй максимально необычный, но настолько же обворожительный! Дива 🔥».

«Красавица😍❤️ все образы шикарные!!!»

«Два шикарных образа🔥 Вы невероятная красавица ❤️ Ждём ещё больше экспериментов 😍».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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lusyika    03.03.2021, 14:44
Оценка:  +2
lusyika
курей*
lusyika    03.03.2021, 14:44
Оценка:  +2
lusyika
....літо йде...куей на повітря випустять - лт і готується співати на фермі!!!
гость  (аноним)  03.03.2021, 14:38
Оценка:  +2
гость
хорошая, но продажная
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