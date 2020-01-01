Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В конце 90-х и сейчас: как изменилась внешность Натали Портман

Комментариев: 0
В Сети показали, как изменилась внешность знаменитой американской актрисы Натали Портман.

Как изменилась внешность Натали Портман
Как изменилась внешность Натали Портман
instagram.com/natalieportman

Читай также: «Я в восторге и обмороке»: Маша Ефросинина примерила мужской образ

На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появился коллаж из современного фото актрисы и архивного. Так, на снимке слева звезда выглядит намного моложе, с минимумом косметики на лице. А на снимке справа артистка предстала с объемной укладкой и ярким макияжем с акцентом на красных губах.

Стоит отметить, что Натали практически не изменилась, у нее такие же утонченные черты лица. Однако томный взгляд и выразительный мейк превратили симпатичную девушку в женственную звезду.

Поклонники Сети принялись комментировать изменения во внешности Натали Портман:

«Красуня🔥, чи з мейкапом, чи без😍».

«Я за природну красу ❤️».

«Трохи менше шпаклівки на першому фото».

«Очень красивая! Пример для многих, что прекрасно выглядть можно и без инъекций! Браво!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Натали Портман, Натали Портман 2020, Натали Портман актриса, Натали Портман фото, Натали Портман инстаграм, Натали Портман новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь