В конце 90-х и сейчас: как изменилась внешность Натали Портман
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На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появился коллаж из современного фото актрисы и архивного. Так, на снимке слева звезда выглядит намного моложе, с минимумом косметики на лице. А на снимке справа артистка предстала с объемной укладкой и ярким макияжем с акцентом на красных губах.
Стоит отметить, что Натали практически не изменилась, у нее такие же утонченные черты лица. Однако томный взгляд и выразительный мейк превратили симпатичную девушку в женственную звезду.
Поклонники Сети принялись комментировать изменения во внешности Натали Портман:
«Красуня🔥, чи з мейкапом, чи без😍».
«Я за природну красу ❤️».
«Трохи менше шпаклівки на першому фото».
«Очень красивая! Пример для многих, что прекрасно выглядть можно и без инъекций! Браво!»
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