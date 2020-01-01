В конце 90-х и сейчас: как изменилась внешность Натали Портман

В Сети показали, как изменилась внешность знаменитой американской актрисы Натали Портман.

Как изменилась внешность Натали Портман instagram.com/natalieportman

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На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появился коллаж из современного фото актрисы и архивного. Так, на снимке слева звезда выглядит намного моложе, с минимумом косметики на лице. А на снимке справа артистка предстала с объемной укладкой и ярким макияжем с акцентом на красных губах.

Стоит отметить, что Натали практически не изменилась, у нее такие же утонченные черты лица. Однако томный взгляд и выразительный мейк превратили симпатичную девушку в женственную звезду.

Поклонники Сети принялись комментировать изменения во внешности Натали Портман:

«Красуня🔥, чи з мейкапом, чи без😍». «Я за природну красу ❤️». «Трохи менше шпаклівки на першому фото». «Очень красивая! Пример для многих, что прекрасно выглядть можно и без инъекций! Браво!»

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