MARUV в белье и кожаном плаще взбудоражила Сеть провокационным видео
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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость позирует в черном белье, кожаном плаще и массивных ботинках. Соблазнительный образ артистка дополнила чокером и плеткой, которую держала в руках. Откровенные позы и наряд продемонстрировали аппетитные формы девушки.
Под публикацией MARUV призналась, что провокационный ролик был снят для рекламы собственного бренда нижнего белья:
«Скоро премьера моей первой коллекции нижнего белья».
Поклонникам понравилось пикантное видео MARUV, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ах, какой шик!»
«Слишком горячо🔥».
«Красотка🔥🔥🔥».
«Безупречная😍».
«Шикарно!»
«Ідеально 😍😍❤️❤️».
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