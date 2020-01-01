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MARUV в белье и кожаном плаще взбудоражила Сеть провокационным видео

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Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

MARUV в белье и кожаном плаще взбудоражила Сеть провокационным видео
MARUV в белье и кожаном плаще взбудоражила Сеть провокационным видео
instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость позирует в черном белье, кожаном плаще и массивных ботинках. Соблазнительный образ артистка дополнила чокером и плеткой, которую держала в руках. Откровенные позы и наряд продемонстрировали аппетитные формы девушки.

Под публикацией MARUV призналась, что провокационный ролик был снят для рекламы собственного бренда нижнего белья:

«Скоро премьера моей первой коллекции нижнего белья».

Поклонникам понравилось пикантное видео MARUV, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ах, какой шик!»

«Слишком горячо🔥».

«Красотка🔥🔥🔥».

«Безупречная😍».

«Шикарно!»

«Ідеально 😍😍❤️❤️».

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Теги: MARUV, MARUV 2020, MARUV певица, MARUV видео, MARUV инстаграм, MARUV новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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