«Мне сын важнее моей талии»: Даша Квиткова рассекретила новые параметры своего тела
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Победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала милое селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя в машине, продемонстрировав легкий макияж и стильную укладку. Под публикацией девушка призналась, что за время беременности параметры ее тела значительно изменились:
«Мои замеры до беременности:
Рост 165
Грудь 75
Талия 59
Бедра 94
———
Сейчас замеры:
Грудь 85
Талия 87
Бедра 110».
Также Даша отметила, что хейтеры, которые пытаются ее задеть в комментариях, делают это напрасно, ведь девушка не обращает внимание на их слова:
«Посылаю всю свою любовь тем, кто обожает меня уколоть, поддеть в чём-то и всегда знают мою жизнь лучше, чем я.
Спасибо, что вы моя самая внимательная и преданная аудитория. (я не обращаю внимание, скорее отношусь очень даже позитивно к такому😅)».
Преданные поклонники поддержали Квиткову, отметив, что после беременности она быстро вернется в прежнюю форму. На это Даша ответила так:
«Я и не переживаю, мне наш сын важнее моей талии».
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