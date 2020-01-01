Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Рианна подразнила фанатов сексуальной фигурой в купальнике

Комментариев: 0
Американская певица Рианна поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Рианна подразнила фанатов сексуальной фигурой в купальнике
Рианна подразнила фанатов сексуальной фигурой в купальнике
instagram.com/badgalriri

Читай также: «Соблазнительная»: Злата Огневич взорвала Сеть снимками в обтягивающем платье

Популярная исполнительница Рианна на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото, сделанное в саду. На кадре знаменитость запечатлена лежа на шезлонге в голубом купальнике с цветочным принтом, демонстрируя свое стройное тело. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами, ярким макияжем с акцентом на глазах и множеством украшений.

Под публикацией Рианна анонсировала новую коллекцию купальников собственного бренда Savage.

Поклонники восхитились внешним видом Рианны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ты наша королева!»

«Ты так вдохновляешь».

«Ты прекрасная».

«Очень горячая».

«Невероятная».

«Выходи за меня!»

«Твое тело фантастическое».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Рианна, Рианна 2020, Рианна певица, Рианна фото, Рианна инстаграм, Рианна новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь