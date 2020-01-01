Американская певица Рианна поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Рианна подразнила фанатов сексуальной фигурой в купальнике instagram.com/badgalriri

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Популярная исполнительница Рианна на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото, сделанное в саду. На кадре знаменитость запечатлена лежа на шезлонге в голубом купальнике с цветочным принтом, демонстрируя свое стройное тело. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами, ярким макияжем с акцентом на глазах и множеством украшений.

Под публикацией Рианна анонсировала новую коллекцию купальников собственного бренда Savage.

Поклонники восхитились внешним видом Рианны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ты наша королева!» «Ты так вдохновляешь». «Ты прекрасная». «Очень горячая». «Невероятная». «Выходи за меня!» «Твое тело фантастическое».

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