Рианна подразнила фанатов сексуальной фигурой в купальнике
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Популярная исполнительница Рианна на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото, сделанное в саду. На кадре знаменитость запечатлена лежа на шезлонге в голубом купальнике с цветочным принтом, демонстрируя свое стройное тело. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами, ярким макияжем с акцентом на глазах и множеством украшений.
Под публикацией Рианна анонсировала новую коллекцию купальников собственного бренда Savage.
Поклонники восхитились внешним видом Рианны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ты наша королева!»
«Ты так вдохновляешь».
«Ты прекрасная».
«Очень горячая».
«Невероятная».
«Выходи за меня!»
«Твое тело фантастическое».
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