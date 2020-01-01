«Соблазнительная»: Злата Огневич взорвала Сеть снимками в обтягивающем платье

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Злата Огневич взорвала Сеть снимками в обтягивающем платье instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость предстала в шелковом платье бежевого цвета на тонких бретельках. Силуэтный наряд соблазнительно подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив ее пышную грудь. Свой образ звезда дополнила легкими локонами на волосах, ярким макияжем и множеством украшений.

Под публикацией Злата призналась, что очень ждала теплое время года и теперь находится в гармонии:

«Весна- время чувственности, женственности, новизны, обновления. Женская сила в нежности и принятии себя.... Я так ждала эту весну, чувствую особый вайб в сердце.

Мы вдохновлялись Дега и немного Булгаковым, а ещё красотой.... Спасибо за магию на площадке моим волшебным девочкам!!! Тот случай, когда творчество в кайф! Это особенные фото 🙌🏾».

Поклонники восхитились внешним видом Златы Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Фото супер❤️❤️❤️❤️❤️». «Шикарно!!!🔥» «Блестяще🔥🙌». «Невероятно красивые фото! Так изысканно и нежно!» «Красота невероятная!» «Соблазнительная и сексуальная».

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