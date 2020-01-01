«Соблазнительная»: Злата Огневич взорвала Сеть снимками в обтягивающем платье
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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость предстала в шелковом платье бежевого цвета на тонких бретельках. Силуэтный наряд соблазнительно подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив ее пышную грудь. Свой образ звезда дополнила легкими локонами на волосах, ярким макияжем и множеством украшений.
Под публикацией Злата призналась, что очень ждала теплое время года и теперь находится в гармонии:
«Весна- время чувственности, женственности, новизны, обновления. Женская сила в нежности и принятии себя.... Я так ждала эту весну, чувствую особый вайб в сердце.
Мы вдохновлялись Дега и немного Булгаковым, а ещё красотой.... Спасибо за магию на площадке моим волшебным девочкам!!! Тот случай, когда творчество в кайф! Это особенные фото 🙌🏾».
Поклонники восхитились внешним видом Златы Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Фото супер❤️❤️❤️❤️❤️».
«Шикарно!!!🔥»
«Блестяще🔥🙌».
«Невероятно красивые фото! Так изысканно и нежно!»
«Красота невероятная!»
«Соблазнительная и сексуальная».
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