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«Соблазнительная»: Злата Огневич взорвала Сеть снимками в обтягивающем платье

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Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Злата Огневич взорвала Сеть снимками в обтягивающем платье
Злата Огневич взорвала Сеть снимками в обтягивающем платье
instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость предстала в шелковом платье бежевого цвета на тонких бретельках. Силуэтный наряд соблазнительно подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив ее пышную грудь. Свой образ звезда дополнила легкими локонами на волосах, ярким макияжем и множеством украшений.

Под публикацией Злата призналась, что очень ждала теплое время года и теперь находится в гармонии:

«Весна- время чувственности, женственности, новизны, обновления. Женская сила в нежности и принятии себя.... Я так ждала эту весну, чувствую особый вайб в сердце.
Мы вдохновлялись Дега и немного Булгаковым, а ещё красотой.... Спасибо за магию на площадке моим волшебным девочкам!!! Тот случай, когда творчество в кайф! Это особенные фото 🙌🏾».

Поклонники восхитились внешним видом Златы Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Фото супер❤️❤️❤️❤️❤️».

«Шикарно!!!🔥»

«Блестяще🔥🙌».

«Невероятно красивые фото! Так изысканно и нежно!»

«Красота невероятная!»

«Соблазнительная и сексуальная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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