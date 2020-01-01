Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Игривая Миша Романова засветила аппетитные формы в нижнем белье

Комментариев: 0
Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Игривая Миша Романова засветила аппетитные формы в нижнем белье
Игривая Миша Романова засветила аппетитные формы в нижнем белье
instagram.com/misharomanova

Читай также: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сочными формами в купальнике

Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в ярко-розовом нижнем белье, которое подчеркивает ее пышную грудь, плоский живот и стройные ножки. Эффектный образ артистка дополнила легкими локонами на волосах, выразительным макияжем и массивными аксессуарами.

Миша сидит возле раковины с букетом цветов и чашечкой латте. В руке девушка держит кисточку для макияжа, которую поднесла к лицу. Под публикацией певица призналась, что фото было сделано для первого весеннего номера журнала TOUCH.

Поклонники восхитились внешним видом Романовой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вы великолепна, суперски милая и очаротельна❤️❤️❤️❤️».

«Обворожительная 😍».

«Невероятная!»

«Такая женственная и красивая!»

«Огонь! Бомба!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Миша Романова, Миша Романова 2020, Миша Романова певица, Миша Романова фото, Миша Романова инстаграм, Миша Романова новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь