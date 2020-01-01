Игривая Миша Романова засветила аппетитные формы в нижнем белье
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в ярко-розовом нижнем белье, которое подчеркивает ее пышную грудь, плоский живот и стройные ножки. Эффектный образ артистка дополнила легкими локонами на волосах, выразительным макияжем и массивными аксессуарами.
Миша сидит возле раковины с букетом цветов и чашечкой латте. В руке девушка держит кисточку для макияжа, которую поднесла к лицу. Под публикацией певица призналась, что фото было сделано для первого весеннего номера журнала TOUCH.
Поклонники восхитились внешним видом Романовой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Вы великолепна, суперски милая и очаротельна❤️❤️❤️❤️».
«Обворожительная 😍».
«Невероятная!»
«Такая женственная и красивая!»
«Огонь! Бомба!»
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