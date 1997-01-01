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«Это просто бомба»: Регина Тодоренко восхитила фанатов своим талантом

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками архивным видео.

Регина Тодоренко восхитила фанатов своим талантом
Регина Тодоренко восхитила фанатов своим талантом
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость исполнила англоязычную песню в компании своей подруги, которая играла на гитаре. Артистка предстала в джинсовом комбинезоне, распустила свои длинные волосы и полностью отдалась процессу, продемонстрировав шикарный голос.

Под публикацией Регина призналась, что пересматривает видео и фото из прошлого, когда чувствует грусть:

«Этой запись была сделана 6го августа 2015 ! Когда мне грустно, я пересматриваю альбомы, видео из детства, школы, Универа ) и вот наткнулась на наш задорный тандем. Вдруг снова захотелось сочинять песни, писать стихи, записывать альбом!»

Поклонники восхитились пением Регины Тодоренко, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарный голос😍! Вы очень классно поёте🔥!»

«Как же красиво ты поёшь😍😍😍🌸❤️».

«🔥Голос и внешность, хороша во всех отношениях. Суперская 😍».

«Просто пушка!!!!! 👏👏👏На биииис!!!!!! 😍Альбом не нужен, он необходим!!! 💥💥💥»

«Это просто бомба!»

«Талантище!!!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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