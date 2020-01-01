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Жена Монатика расстегнула рубашку и восхитила пышным бюстом

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Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Жена Монатика расстегнула рубашку и восхитила пышным бюстом
Жена Монатика расстегнула рубашку и восхитила пышным бюстом
instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в гримерке. Девушка предстала в белой рубашке, которая подчеркнула ее пышный бюст, и широких черных штанах. Эффектный образ Ирина дополнила объемной укладкой и выразительным макияжем. Звездная жена искренне улыбнулась, увидев свое отражение в зеркале.

Под публикацией Монатик написала так:

«Продуктивное воскресенье 💪🏽🌸».

Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая красивааая! 😍»

«Ириша❤️ты весна😍».

«Красивая очень! Как всегда».

«Изящная».

«Самая красивая и милая».

«Ириша 🔥ты стиль».

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Источник: ivonа bigmir)net

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