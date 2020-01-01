Жена Монатика расстегнула рубашку и восхитила пышным бюстом
Читай также: «Мамуля выглядит супер»: Катя Осадчая показала свою молодую маму
Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в гримерке. Девушка предстала в белой рубашке, которая подчеркнула ее пышный бюст, и широких черных штанах. Эффектный образ Ирина дополнила объемной укладкой и выразительным макияжем. Звездная жена искренне улыбнулась, увидев свое отражение в зеркале.
Под публикацией Монатик написала так:
«Продуктивное воскресенье 💪🏽🌸».
Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какая красивааая! 😍»
«Ириша❤️ты весна😍».
«Красивая очень! Как всегда».
«Изящная».
«Самая красивая и милая».
«Ириша 🔥ты стиль».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил