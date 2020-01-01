«Развратница»: Светлана Лобода удивила фанатов постельным фото
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует, лежа в постели, в платье бельевого типа с разрезом от бедра и босоножках на каблуках. Эффектный образ артистка дополнила ярким макияжем, распущенными волосами и множеством украшений.
Светлана часто радует фанатов провокационными снимками, где демонстрирует свою фигуру в откровенных нарядах. А фолловеры с огромным интересом следят за звездной жизнью, активно комментируя каждую публикацию.
На этот раз поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее приятными словами, а некоторые фанаты раскритиковали звезду за то, что она улеглась на кровать в обуви:
«Неужели трудно снять обувь, как-то негигиенично».
«Шикарная».
«Развратница».
«Вы богиня».
«Светлана Сергеевна, вы безусловно самая прекрасная».
«Обувь убери с кровати».
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