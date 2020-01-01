«Развратница»: Светлана Лобода удивила фанатов постельным фото

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода удивила фанатов постельным фото instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует, лежа в постели, в платье бельевого типа с разрезом от бедра и босоножках на каблуках. Эффектный образ артистка дополнила ярким макияжем, распущенными волосами и множеством украшений.

Светлана часто радует фанатов провокационными снимками, где демонстрирует свою фигуру в откровенных нарядах. А фолловеры с огромным интересом следят за звездной жизнью, активно комментируя каждую публикацию.

На этот раз поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее приятными словами, а некоторые фанаты раскритиковали звезду за то, что она улеглась на кровать в обуви:

«Неужели трудно снять обувь, как-то негигиенично». «Шикарная». «Развратница». «Вы богиня». «Светлана Сергеевна, вы безусловно самая прекрасная». «Обувь убери с кровати».

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