«Мамуля выглядит супер»: Катя Осадчая показала свою молодую маму
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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании своей мамы. Звезда запечатлена в белой рубашке, с собранными волосами и без макияжа, в то время как ее мама позировала в свитере и очках. Звездная мама также предстала без макияжа, сразив подписчиков своим молодым внешним видом.
Под публикацией Катя поздравила свою маму с Днем рождения:
«Наше найтепліше сімейне свято - День народження Мами!
Мамо, з Днем народження! Квітни, а ми просто завжди будемо поруч ❤️».
Поклонники отметили внешнее сходство Кати Осадчей с мамой, и осыпали их комплиментами в комментариях:
«Вітаю! Всього найкращого Іменинниці!❤️ Ви такі схожі😍».
«Мамуля выглядит супер!»
«Такая молодая мама».
«Маме крепкого здоровья и счастья».
«Две красавицы».
«Очень красивая мама».
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P.S.Ушёл блевать.