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«Мамуля выглядит супер»: Катя Осадчая показала свою молодую маму

Комментариев: 1
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками милым снимком.

Катя Осадчая показала свою молодую маму
Катя Осадчая показала свою молодую маму
instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании своей мамы. Звезда запечатлена в белой рубашке, с собранными волосами и без макияжа, в то время как ее мама позировала в свитере и очках. Звездная мама также предстала без макияжа, сразив подписчиков своим молодым внешним видом.

Под публикацией Катя поздравила свою маму с Днем рождения:

«Наше найтепліше сімейне свято - День народження Мами!
Мамо, з Днем народження! Квітни, а ми просто завжди будемо поруч ❤️».

Поклонники отметили внешнее сходство Кати Осадчей с мамой, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Вітаю! Всього найкращого Іменинниці!❤️ Ви такі схожі😍».

«Мамуля выглядит супер!»

«Такая молодая мама».

«Маме крепкого здоровья и счастья».

«Две красавицы».

«Очень красивая мама».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
kerrohhop    01.03.2021, 12:17
Оценка:  -20
kerrohhop
Для извращенца-геронтофила может и супер.Для нормального же мужика-полный пездец!При чём это касается обеих этих старух!
P.S.Ушёл блевать.
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