«Мамуля выглядит супер»: Катя Осадчая показала свою молодую маму

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками милым снимком.

Катя Осадчая показала свою молодую маму instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании своей мамы. Звезда запечатлена в белой рубашке, с собранными волосами и без макияжа, в то время как ее мама позировала в свитере и очках. Звездная мама также предстала без макияжа, сразив подписчиков своим молодым внешним видом.

Под публикацией Катя поздравила свою маму с Днем рождения:

«Наше найтепліше сімейне свято - День народження Мами!

Мамо, з Днем народження! Квітни, а ми просто завжди будемо поруч ❤️».

Поклонники отметили внешнее сходство Кати Осадчей с мамой, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Вітаю! Всього найкращого Іменинниці!❤️ Ви такі схожі😍». «Мамуля выглядит супер!» «Такая молодая мама». «Маме крепкого здоровья и счастья». «Две красавицы». «Очень красивая мама».

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