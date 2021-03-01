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40-летнюю Ким Кардашьян раскритиковали за обнаженное фото

Комментариев: 1
Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

40-летнюю Ким Кардашьян раскритиковали за обнаженное фото
40-летнюю Ким Кардашьян раскритиковали за обнаженное фото
instagram.com/kimkardashian

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Популярная модель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует топлес в телесных колготах собственного бренда Skims. Обнаженные части тела Ким прикрыла руками. Также звезда распустила свои длинные волосы и сделала выразительный макияж.

Стоит отметить, что Кардашьян любит привлечь внимание фанатов снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее аппетитные формы. За короткий промежуток времени публикация собрала почти 6 миллионов лайков.

Несмотря на внушительные цифры, большинству поклонников пикантное фото не понравилось, и они пристыдили звезду в комментариях:

«Она отвратительная женщина».

«Вся эта нагота только для того, чтобы продать колготки?»

«Это и есть отсутствие самоуважения».

«Ей нужно подумать о своих детях, прежде чем публиковать подобные вещи для всеобщего обозрения».

«Однажды Канье пришел домой и решил, что он взрослый человек. Устал играть с пластиковой женщиной».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.03.2021, 10:52
Оценка:  0
гость
А я б её раскритиковал во все щели. И не единожды блять)
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