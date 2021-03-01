Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

40-летнюю Ким Кардашьян раскритиковали за обнаженное фото instagram.com/kimkardashian

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Популярная модель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует топлес в телесных колготах собственного бренда Skims. Обнаженные части тела Ким прикрыла руками. Также звезда распустила свои длинные волосы и сделала выразительный макияж.

Стоит отметить, что Кардашьян любит привлечь внимание фанатов снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее аппетитные формы. За короткий промежуток времени публикация собрала почти 6 миллионов лайков.

Несмотря на внушительные цифры, большинству поклонников пикантное фото не понравилось, и они пристыдили звезду в комментариях:

«Она отвратительная женщина». «Вся эта нагота только для того, чтобы продать колготки?» «Это и есть отсутствие самоуважения». «Ей нужно подумать о своих детях, прежде чем публиковать подобные вещи для всеобщего обозрения». «Однажды Канье пришел домой и решил, что он взрослый человек. Устал играть с пластиковой женщиной».

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