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«Немного эротики»: Анита Луценко засветила свои упругие ягодицы

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Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анита Луценко засветила свои упругие ягодицы
Анита Луценко засветила свои упругие ягодицы
instagram.com/anitasporty

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Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На черно-белом кадре знаменитость запечатлена в топе и стрингах. Однако лица девушки не видно из-за весьма откровенной позы, которая подчеркивает спортивные ножки и упругие ягодицы звезды.

Стоит отметить, что Анита изредка балует своих фанатов откровенными снимками, где хвастается своим роскошным телом. Также Луценко не призывает фолловеров изнурять себя диетами, напротив тренер учит аудиторию жить в гармонии со своим телом.

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые - осудили Аниту за излишнюю откровенность, а другие – восхитились ее идеальной фигурой:

«Эмм.. немного вульгарно, а может я завидую».

«Фото странное, простите».

«Ну все, теперь я узнала, как выглядит зависть».

«Совершенство человеческого тела».

«Немного эротики».

«Красоточка! Нет слов!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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