«Самая аппетитная»: Мишель Андраде подразнила фанатов в мини-юбке
Читай также: «Мамуля выглядит супер»: Катя Осадчая показала свою молодую маму
Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в мини-юбке, сетчатых колготах, топе, который обнажил ее грудь, и пиджаке. Черный сексуальный аутфит артистка дополнила распушенными волосами и ярким макияжем.
Мишель покрутилась перед камерой с подносом пончиков под песню “Love you like song“, которую в оригинале исполняет певица Selena Gomez.
Поклонники восхитились внешним видом Мишель Андреде, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«САМАЯ ♥️😌АППЕТИТНАЯ».
«Красоточка».
«Мишель, вы прекрасны».
«Ну какая красивая, просто не могу».
«Нереальная».
«Секси!»
«Как всегда красивая».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил