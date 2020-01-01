«Самая аппетитная»: Мишель Андраде подразнила фанатов в мини-юбке

Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками соблазнительным видео.

Мишель Андраде подразнила фанатов в мини-юбке instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в мини-юбке, сетчатых колготах, топе, который обнажил ее грудь, и пиджаке. Черный сексуальный аутфит артистка дополнила распушенными волосами и ярким макияжем.

Мишель покрутилась перед камерой с подносом пончиков под песню “Love you like song“, которую в оригинале исполняет певица Selena Gomez.

Поклонники восхитились внешним видом Мишель Андреде, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«САМАЯ ♥️😌АППЕТИТНАЯ». «Красоточка». «Мишель, вы прекрасны». «Ну какая красивая, просто не могу». «Нереальная». «Секси!» «Как всегда красивая».

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