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«Очень сексуальная»: Миша Романова сверкнула пышной грудью в откровенном наряде

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Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Миша Романова сверкнула пышной грудью в откровенном наряде
Миша Романова сверкнула пышной грудью в откровенном наряде
instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена, сидя на лестнице, в экстравагантном наряде, который состоит из черного мини-топа и обтягивающих брюк с многочисленными вырезами по бокам. Откровенный наряд едва прикрыл пышную грудь артистки. Эффектный образ звезда дополнила босоножками на шпильках, распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Миша поделилась рассуждениями о ревности:

«Думаю, ревность очень опасное и саморазрушающее чувство. Ведь у реальности есть границы, а вот наше воображение безгранично🖤».

Поклонники восхитились внешним видом Миши Романовой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарна🔥».

«Ого🔥🔥🔥».

«Очень сексуальная».

«Бесподобная».

«Миша, ты прекрасна, как всегда».

«Ну просто шикарная секси».

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Источник: ivonа bigmir)net

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