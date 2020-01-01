«Очень сексуальная»: Миша Романова сверкнула пышной грудью в откровенном наряде
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена, сидя на лестнице, в экстравагантном наряде, который состоит из черного мини-топа и обтягивающих брюк с многочисленными вырезами по бокам. Откровенный наряд едва прикрыл пышную грудь артистки. Эффектный образ звезда дополнила босоножками на шпильках, распущенными волосами и солнцезащитными очками.
Под публикацией Миша поделилась рассуждениями о ревности:
«Думаю, ревность очень опасное и саморазрушающее чувство. Ведь у реальности есть границы, а вот наше воображение безгранично🖤».
Поклонники восхитились внешним видом Миши Романовой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Шикарна🔥».
«Ого🔥🔥🔥».
«Очень сексуальная».
«Бесподобная».
«Миша, ты прекрасна, как всегда».
«Ну просто шикарная секси».
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