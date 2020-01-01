«Такую Полякову еще не видели»: Оля Полякова шокировала новыми образами

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Оля Полякова шокировала новыми образами instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость запечатлена в разных образах, которые меняют ее внешность до неузнаваемости. Звезда предстала с пепельным цветом волос и короткой стрижкой, не обошлось и без черного, розового, голубого и зеленого оттенков. Каждую из причесок дополнили яркие макияжи и аксессуары.

Под публикацией Оля призналась, что любит экспериментировать со внешностью:

«Мне нравится быть разной! А в каком образе вам зашло???»

Поклонникам понравились смелые образы Оли Поляковой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ваууу😍😍». «Полякова лучшая🔥». «Вы прекрасна в любом виде». «Обалденная!» «Такую Полякову вы еще нигде не видели». «Просто богиня». «Фантастика!»

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