В обтягивающей маечке: Слава Каминская поразила дерзким образом

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Слава Каминская поразила дерзким образом instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На черно-белом кадре знаменитость запечатлена в обтягивающей маечке, которая подчеркивает ее пышную грудь. Соблазнительный образ артистка дополнила ярким макияжем и легкими локонами на волосах. Девушка подняла руки вверх, продемонстрировав множество татуировок, и дерзко посмотрела в камеру.

Под публикацией Слава призналась, что весной планирует плодотворно трудиться:

«Уверенно смотрю в светлое будущее.

У меня на эту весну столько планов😈 А у вас?»

Поклонники восхитились внешним видом Славы Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарна💎». «Какая красивая ❤️». «Такой взгляд должен загипнотизировать будущее только на хорошее🌹». «Вы восхитительна. Просто невероятное фото». «Богиня!»

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