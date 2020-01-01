В обтягивающей маечке: Слава Каминская поразила дерзким образом
Читай также: «Как вы похожи»: мужа Нади Дорофеевой сравнили с собакой
Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На черно-белом кадре знаменитость запечатлена в обтягивающей маечке, которая подчеркивает ее пышную грудь. Соблазнительный образ артистка дополнила ярким макияжем и легкими локонами на волосах. Девушка подняла руки вверх, продемонстрировав множество татуировок, и дерзко посмотрела в камеру.
Под публикацией Слава призналась, что весной планирует плодотворно трудиться:
«Уверенно смотрю в светлое будущее.
У меня на эту весну столько планов😈 А у вас?»
Поклонники восхитились внешним видом Славы Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Шикарна💎».
«Какая красивая ❤️».
«Такой взгляд должен загипнотизировать будущее только на хорошее🌹».
«Вы восхитительна. Просто невероятное фото».
«Богиня!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Настя Каменских в экстремальном мини рассекретила, кто снимется в ее клипе
- Наталка Денисенко трогательно поздравила мужа с Днем рождения
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил