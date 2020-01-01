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«Как вы похожи»: мужа Нади Дорофеевой сравнили с собакой

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Украинский певец Владимир Дантес поделился с подписчиками неожиданным снимком.

Мужа Нади Дорофеевой сравнили с собакой
Мужа Нади Дорофеевой сравнили с собакой
instagram.com/vladimirdantes

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Популярный исполнитель Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото. На кадре знаменитость запечатлен в черном пальто в машине с огромной собакой. Пес выглядит очень грустным. Возможно, артист готовит новую видеоработу, чтобы впечатлить своих фанатов.

Под публикацией Дантес признался, что очень любит собак:

«Добрейший вечерок😂
Я обожаю собак. А вы кого больше любите 🐱 или 🐶?»

Поклонникам понравился милый кадр, и они отметили внешнее сходство между Владимиром и собакой:

«Кааак вы похожи!!»

«Сходство есть. И бровями, и глазами, даже носом».

«Я подумала, что это у меня в глазах двоится, вижу две собаки».

«У вас глаза похожи».

«Вы очень похожи!»

«Вы похожи добротой своих глаз».

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Источник: ivonа bigmir)net

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