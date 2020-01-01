«Как вы похожи»: мужа Нади Дорофеевой сравнили с собакой
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Популярный исполнитель Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото. На кадре знаменитость запечатлен в черном пальто в машине с огромной собакой. Пес выглядит очень грустным. Возможно, артист готовит новую видеоработу, чтобы впечатлить своих фанатов.
Под публикацией Дантес признался, что очень любит собак:
«Добрейший вечерок😂
Я обожаю собак. А вы кого больше любите 🐱 или 🐶?»
Поклонникам понравился милый кадр, и они отметили внешнее сходство между Владимиром и собакой:
«Кааак вы похожи!!»
«Сходство есть. И бровями, и глазами, даже носом».
«Я подумала, что это у меня в глазах двоится, вижу две собаки».
«У вас глаза похожи».
«Вы очень похожи!»
«Вы похожи добротой своих глаз».
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