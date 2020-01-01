«Как вы похожи»: мужа Нади Дорофеевой сравнили с собакой

Украинский певец Владимир Дантес поделился с подписчиками неожиданным снимком.

Мужа Нади Дорофеевой сравнили с собакой instagram.com/vladimirdantes

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Популярный исполнитель Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото. На кадре знаменитость запечатлен в черном пальто в машине с огромной собакой. Пес выглядит очень грустным. Возможно, артист готовит новую видеоработу, чтобы впечатлить своих фанатов.

Под публикацией Дантес признался, что очень любит собак:

«Добрейший вечерок😂

Я обожаю собак. А вы кого больше любите 🐱 или 🐶?»

Поклонникам понравился милый кадр, и они отметили внешнее сходство между Владимиром и собакой:

«Кааак вы похожи!!» «Сходство есть. И бровями, и глазами, даже носом». «Я подумала, что это у меня в глазах двоится, вижу две собаки». «У вас глаза похожи». «Вы очень похожи!» «Вы похожи добротой своих глаз».

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